Бюро интерактивной рекламы IAB провело глобальное исследование пользователей стриминговых сервисов

Бюро интерактивной рекламы IAB подготовило глобальное исследование рынка стриминговых сервисов «Live Video Streaming — A Global Perspective». Аналитики изучили зрителей потокового видео (в том числе владельцев игровых консолей и телевизоров с технологией Smart TV) в 21 стране, включая Россию, и выяснили, какой контент и платформы они предпочитают, а также как воспринимают рекламу. Согласно исследованию IAB, Россия является страной с наибольшим приростом зрителей потокового видео, и ключевым драйвером в этом выступает Чемпионат мира по футболу FIFA 2018.

В среднем по миру 47% опрошенных признались в том, что стали смотреть больше потокового видео, в России — 61%. Максимальное число зрителей трансляций достигается в возрастных категориях 18−25 лет и 25−34 года. Исследователи выделили возрастную группу от 18 до 34 лет в качестве целевой аудитории стриминговых сервисов, в том числе и в нашей стране.

Основная причина, по которой люди смотрят потоковое видео, — желание оставаться в новостном потоке и не пропускать анонсы ожидаемых событий. Во многом это пересекается с потребностью в просмотре трансляции вне дома, где под рукой только планшет или смартфон. В России среди часто упоминаемых причин называлась и возможность взаимодействия зрителя с остальной аудиторией в рамках общего интереса.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 должен существенно повлиять на рост аудитории потокового видео в России, говорится в отчете IAB. 78% опрошенных россиян собираются смотреть матчи онлайн — это больше среднемировой доли в 65%. Одновременно с этим в России выше и доля зрителей, которые планируют просмотр по ТВ: 65% против 53% общемировых.

Наиболее посещаемые россиянами стриминговые платформы — социальные сети. В этом отношении Россия заметно превосходит общемировую тенденцию (63% против 52% в мире) и идет почти вровень с Турцией (64%). Платные сервисы вроде Netflix, Amazon и Prime в России не очень популярны (11% против 33% в мире). 63% аудитории онлайн-трансляций в нашей стране выбирает бесплатный доступ с показом рекламных роликов.

В России 46% пользователей смотрят прямые трансляции и телешоу/сериалы, 32% - спортивные матчи, 29% - новостные трансляции, 28% - видео от селебрити/инфлюэнсеров, концерты и ток-шоу, 27% - трансляции от друзей и членов семьи, 26% - руководства/практические видео. При этом высока доля просмотров в сегменте игровых трансляций/eSports (36% против 29% в мире).