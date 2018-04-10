Производители животной продукции испытывают сложности к подключению к системе «Меркурий»

Многие крупнейшие региональные и федеральные поставщики продукции животного происхождения не готовы перейти на электронный документооборот к 1 июля 2018 года. Торговые сети опасаются, что это может привести к возможному дефициту продуктов питания в стране, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ритейлеров.

Около половины из 1500 поставщиков продукции животного происхождения не подтвердили крупнейшему российскому ритейлеру Х5 Retail Group, развивающего магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», свою готовность работать в системе электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) «Меркурий» или же вовсе ее не внедрили. О неготовности к работе в системе уведомляют не только региональные, но и крупнейшие федеральные поставщики. Среди сотни крупнейших производителей этого ритейлера почти 35% до сих пор не протестировали систему на своих предприятиях, не адаптировали бизнес-процессы, чем рискуют сорвать поставки с 1 июля.

Похожие цифры и у её основного конкурента, краснодарского «Магнита», только 50% его поставщиков зарегистрированы в системе.

Россельхознадзор разделяет обеспокоенность ритейлеров по поводу темпов подключения к «Меркурию». Представитель ведомства не исключила, что некоторые поставщики надеются на авось в расчете заняться вопросом, когда перебои в поставках действительно возникнут.

Напомним, с 1 июля все производители животной продукции должны подключиться к системе «Меркурий» и перейти на электронный документооборот, т. е. оформлять в ней все ветеринарные сопроводительные документы. Сейчас такие документы в бумажном виде оформляют только производители сырья, по новым правилам это коснется и производителей готовых продуктов, включая молочную, мясную, рыбную продукцию и др.

По данным Артема Белова, исполнительного директора Союзмолока, система «Меркурий» по-прежнему не работает в полной мере, она постоянно дорабатывается и обновляется, и ему неизвестны компании, у которых система работала бы от поля до прилавка.