Внутренний служебный документ ведомства оказался в распоряжении американской компании

PepsiCo могла совершить хакерскую атаку для получения доступа к секретной информации государственных органов власти России о мониторинге молокоперерабатывающих предприятий, пишет RNS со ссылкой на сообщение Россельхознадзора.

В ведомстве заявили, что компания PepsiCo использует незаконные методы получения служебной информации государственных органов. Отмечается, что «во время встречи представителей «Союзмолока» с руководством Россельхознадзора, вице-президентом компании PepsiCo по корпоративным отношениям в России, Украине, СНГ и странах Центральной Европы С.М. Глушковым представлена копия внутреннего служебного документа Россельхознадзора, имеющего ограничительную пометку "для служебного пользования"». При этом никто из сотрудников службы не направлял указанный документ в адрес компании и во внешнее информационное поле.

«Служба сделала вывод о возможной хакерской атаке со стороны американской компании PepsiCo с целью получения доступа к секретной информации государственных органов власти России. Учитывая то, что во внутреннем документе, который нелегальным путем попал в руки представителей указанной компании, содержалась информация о проведении Россельхознадзором лабораторного мониторинга молокоперерабатывающих компаний, предприятия, входящие в корпорацию PepsiCo, обладая секретной информацией, имели конкурентное преимущество перед российскими компаниями и были готовы к проведению контрольных мероприятий. Данный факт можно расценивать как коммерческий шпионаж», — говорится в сообщении ведомства.

В PepsiCo заявляли, что не получали от Россельхознадзора никаких запросов по поводу их служебной переписки.