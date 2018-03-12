В этом году консультации пройдут в новых форматах

Роспотребнадзор в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается ежегодно 15 марта, организовал работу Всероссийской горячей линии по защите прав потребителей, сообщается на сайте ведомства.

В период с 12 по 26 марта специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, а также в консультационных центрах для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии проконсультируют граждан по вопросам приобретения товаров и услуг, в том числе через Интернет.

В этом году специалисты Роспотребнадзора в различных регионах будут консультировать потребителей в новых форматах. Проконсультироваться со специалистами можно будет также в торговых центрах, в МФЦ в пилотных регионах, а также с помощью мессенджеров. Телефоны горячих линий можно найти на сайтах региональных управлений ведомства и Центров гигиены и эпидемиологии.

«Дополнительно информируем, что для того, чтобы в полной мере реализовать право потребителей на получение консультационной помощи, функционирует государственный информационный ресурс. Каждый потребитель может ознакомиться с многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами претензионных и исковых заявлений. На ресурсе размещена вся информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей», — заключили в ведомстве.

Всемирный день прав потребителей проводится ежегодно 15 марта начиная с 1983 г., а с 1994 г. широко отмечается и в РФ после того, как в 1992 году был принят закон «О защите прав потребителей».