По мнению ведомства, именно терминология является основной проблемой скрытой рекламы пива



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Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила переосмыслить термин "безалкогольное пиво" и в связи с этим рассмотреть вопрос о скрытой рекламе пива, сообщает РИА Новости.

Проблема скрытой рекламы пива заключается не только в некорректной подаче информации, но и в применении самого термина "пиво" к продукту, который таковым не является. По словам Поповой, именно терминология является основной проблемой скрытой рекламы пива.

"Сегодня наша задача — в принципе поменять ситуацию и отрегулировать определение технического регламента; если это безалкогольный напиток, то почему он называется пивом? Пиво — это результат брожения, брожения безалкогольного быть не должно. Это то, что хотелось бы отрегулировать в техническом регламенте", — сообщила Попова.

Ранее стало известно, что в Госдуму может быть внесен законопроект, запрещающий рекламу безалкогольного пива. Один из авторов документа, Сергей Фургал пояснил, что реклама безалкогольного пива очень опасна, так как создаёт иллюзию безвредности, при этом человеку прививается привычка пить пиво.