В случае одобрения соответствующего законопроекта, запрет начнет действовать после окончания ЧМ-2018



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Законопроект, запрещающий рекламу безалкогольного пива, в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщает RT.

Инициаторами законопроекта выступают заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Сергей Фургал и президент межрегиональной общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Они предлагают внести в закон «О рекламе» пункт о запрете рекламы продукции с содержанием этилового спирта ниже 0,5 градусов.

По мнению авторов проекта, реклама безалкогольного пива очень опасна, так как создаётся иллюзия безвредности. При этом человеку прививается привычка пить пиво.

«Когда мы говорим о рекламе безалкогольного пива, все на интуитивном уровне подразумевают пиво стандартное. Основная аудитория, на которую она нацелена, — дети и подростки, поэтому такую рекламу нужно запрещать просто категорически, без всяких оговорок. Первое, что видят в подобной рекламе несовершеннолетние: пиво — это развлечение, это весело и модно», — сообщил Фургал.

Если предложение будет одобрено, то действовать оно начнет уже после окончания чемпионата мира по футболу 2018 года, поскольку на момент его проведения в России будут сняты действующие ограничения на рекламу, в том числе и обычного алкогольного пива.