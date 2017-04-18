Власти признали, что переработка хлеба может быть опасной для потребителей



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Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба, передает Lenta. Ведомство согласилось с необходимостью установить запрет на возврат хлеба и других хлебобулочных изделий с истекшим сроком годности. Переработка такой продукции может быть опасна для здоровья потребителей.

В феврале Российский союз пекарей призвал власти запретить ритейлерам возвращать непроданную хлебопекарную продукцию. В союзе утверждают, что из-за подобной практики отрасль теряет десятки миллиардов рублей. По словам Ирины Яровой, главы федеральной мониторинговой группы «Честная цена», по причине возврата хлеба Россия теряет около трех миллионов тонн ржи и пшеницы и от 50 до 60 миллиардов рублей.

Роспотребнадзор согласился с внесением в законодательство соответствующих изменений: «процедура возврата на переработку непроданных пищевых продуктов несет в себе риски, связанные с безопасностью такой продукции для здоровья человека». Как объясняют эксперты, по истечении срока годности в продуктах питания накапливаются патогенные агенты «микробиологической и химической природы». И хотя при термической обработке большинство микроорганизмов разрушается, их токсины могут выдерживать высокие температуры, отмечают в Роспотребнадзоре.

«Наша задача — зашита российских граждан как потребителей в их безусловном праве на качественную и безопасную продукцию по доступной цене и российского производителя от дискриминации и проборов торговых сетей», — подчеркивает Ирина Яровая.