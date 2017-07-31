Однако пользователи самостоятельно выкладывают информацию о себе в открытый доступ



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Роскомнадзор запретил сторонним компаниям собирать открытую персональную информацию пользователей «ВКонтакте». Этим они нарушают законодательство РФ об обработке персональных данных, сообщают «Известия».

В ведомстве пояснили, что в соответствии с пунктом 5.12 пользовательского соглашения «ВКонтакте» пользователи дают разрешение исключительно на доступ к личной информации, размещенной на персональной странице, однако это не является согласием на сбор, обработку и передачу этих данных третьим лицам.

Согласно законодательству РФ, обработка такой информации возможна только с разрешения субъекта, разместившего персональные данные. «Если это делалось ранее, то такая практика должна быть прекращена», — сообщили в Роскомнадзоре.

Опрошенные изданием эксперты напомнили, что пользователи сами выкладывают свои персональные данные в открытый доступ. «Либо надо сразу ограничивать доступ к этим данным, либо дать всем возможность их использовать. Сейчас же ситуация напоминает случай, когда человек повесил на забор фотографию, но запретил на нее смотреть. Любая компания может использовать общедоступные данные. И неважно, что именно сказано в пользовательском соглашении соцсети, сторонние компании этим соглашением не связаны. Кроме того, сама соцсеть не сможет проконтролировать, кто собирает данные ее пользователей», — сообщил замдиректора Координационного центра национального домена сети интернет по правовым вопросам Сергей Копылов.

Напомним, что в начале года «ВКонтакте» подала в суд на компанию Double Data и Национальное бюро кредитных историй с требованием, чтобы они прекратили использовать открытые данные пользователей для продажи своих услуг. По мнению соцсети, компании без разрешения пользователей извлекали персональные сведения и фото, а также информацию о частоте посещений страницы и типе устройства.