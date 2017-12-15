Видеохостинг получил предписание ведомства о блокировке аккаунта «Открытой России», содержащего призывы к экстремизму

Роскомнадзор в официальном письме предупредил администрацию сервиса YouTube о блокировке в том случае, если видеостраница «Открытой России» не будет удалена в течение суток, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу движения.

С видеохостингом ведутся переговоры, и пока они продолжаются, YouTube не грозит блокировка. Это же касается и Twitter, от которого также потребовали избавиться от аккаунта «Открытой России».

Однако, представители «Открытой России» не согласны с постановлением ведомства, так как, по их мнению, не имеют отношения к зарубежным организациям, признанным нежелательными на территории России.

«YouTube официально уведомил «Открытую Россию» о получении запроса. В ответном письме мы сообщили, что аккаунт «Открытой России» в YouTube не распространяет никакой информации с нарушением закона, и что мы считаем действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора политическим давлением на свободу слова», - сообщает пресс-служба.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Открытой России». Сутками ранее он был внесен в реестр сайтов, содержащих «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».