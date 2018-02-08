Во второй половине текущего года соцсеть проверят на предмет исполнения российского законодательства

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров встретился в Москве с представителями компании Facebook — руководителем по связям с государственными организациями Европейского Союза Томасом Кристенсеном и директором по связям с государственными организациями региона Центральной и Восточной Европы Габриэллой Чех, сообщило ведомоство.

Во второй половине 2018 года Facebook проверят на предмет исполнения российского законодательства. Роскомнадзор и Facebook договорились об обмене необходимой информацией в рамках подготовки к комплексной проверке.

Осенью прошлого года Facebook и Twitter согласились выполнить требования российского законодательства относительно хранения персональных данных россиян, чтобы избежать блокировки на территории России.