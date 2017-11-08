Соцсеть создаст в России представительство, а сервис микроблогов перенесет данные пользователей



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Facebook и Twitter согласились выполнить требования российского законодательства относительно хранения персональных данных россиян, чтобы избежать блокировки на территории России, сообщают «Известия».

Facebook намерена создать представительство в России, а Twitter планирует перенести в страну серверы с персональными данными российских граждан. Таким образом, обе компании выполнят требования закона «О персональных данных».

В ведомстве сообщили, что получили письмо от Twitter, в котором компания обещает локализовать базы данных на территории России к середине 2018 года. На сегодняшний день проверок компании в части исполнения законодательства о персональных данных не планируется.

Что касается Facebook, то представители компании уже занялись поиском в России кандидата на пост руководителя местного подразделения и подбирают офис.

Напомним, что персональные данные россиян должны храниться и обрабатываться на территории России. Из-за невыполнения этого требования осенью 2016 года по иску Роскомнадзора была заблокирована соцсеть LinkedIn. В сентябре 2017 года в Роскомнадзоре предупредили, что готовы заблокировать и Facebook в России если компания не выполнит требования о локализации персональных данных российских пользователей социальной сети.