Интернет-рация сменила провайдера Amazon на Google

Роскомнадзор заблокировал технический домен Google на основании требования Генпрокуратуры в связи с ограничением доступа к интернет-рации Zello, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На текущий момент заблокировано 286 IP и 285 доменов, принадлежащих Google и используемых для работы Zello», — уточнили в пресс-службе ведомства, добавив, что включение адресов и доменов Google в реестр запрещенных ресурсов не должно повлиять на работу других сервисов.

Напомним, популярную среди дальнобойщиков интернет-рацию Zello в апреле 2017 года Роскомнадзор внёс в реестр запрещенных сайтов. Формальным поводом стало то, что компания не исполнила предписание зарегистрироваться в реестре организаторов распространения информации.



Для обхода блокировок Роскомнадзора Zello ранее пользовалась IP-адресами облачной платформы Amazon Web Services, но последняя обратилась к Zello с просьбой больше так не делать. Тогда Интернет-рация сменила провайдера. Последние действия Роскомнадзора подтвердили информацию, что Zello, пытаясь оставаться на плаву, использует аналогичные AWS облачные ресурсы Google.

В случае расширения масштаба блокировки Google у сторонних онлайн-ресурсов все-таки могут появиться технические проблемы, полагают эксперты, опрошенные «Коммерсантом».

"Пока масштаб проблемы не настолько велик, чтобы это было заметно в массовом порядке, но если противостояние Zello и Роскомнадзора продолжится, то реестр запрещенных ресурсов будет получать все новые IP-адреса, число которых потянет на тысячи. И тогда будет возрастать и вероятность подпадания под блокировку невинных сайтов и сервисов", — предупреждает эксперт.