Эксперты представили результаты второго этапа проверки пива

По поручению Правительства Р Ф Роскачество провело второй этап мониторинга качества самой популярной категории пива у россиян — светлого фильтрованного пива. Эксперты протестировали 40 отечественных и зарубежных брендов, включая Heineken, Stella Artois, Bud, Efes, Балтика, Lowenbrau, Очаково, Клинское, Krusovice, Amstel, Carlsberg, Жигули и другие.

Эксперты проверили, как тара влияет на качество пива. И правда ли, что пластиковые бутылки потенциально опаснее стеклянных и алюминиевых. Некачественная упаковка потенциально может передать продукту фталаты — канцерогены, которые откладываются в жировой ткани и провоцируют развитие онкозаболеваний. Однако Роскачеством подобных веществ в пиве выявлено не было. Таким образом, потребители могут без опаски выбирать светлое пиво в любой упаковке.

Также эксперты сравнили качество пива одной и той же марки, произведенного в России и за границей. Для эксперимента были выбраны аналогичные виды пива Krušovice Sv?tlé Royal, сваренное в России, и Krusovice Imperial, произведенное в Чехии. Эксперты пришли к выводу, что разницы в качестве нет, но зато есть разница в цене — отечественное вдвое дешевле.

Ранее Роскачество проверило качество светлого фильтрованного пива на российском рынке. В ведомстве отметили, что «химии» в пиве не обнаружили, однако высшего балла по качеству не набрал ни один из образцов. В Союзе российских пивоваров остались недовольны исследованием. Там сообщили, что результаты исследования рынка пива подготовлены с грубыми нарушениями и фактически вводят потребителя в заблуждение.