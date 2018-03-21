РФПЛ разработала новую спонсорскую стратегию

«Росгосстрах» не будет продлевать контракт на титульное спонсорство чемпионата России по футболу, которое истекает в июле этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Николауса Фрая.

Отказ Фрая от спонсорства он объяснил двумя причинами. Во-первых, изменился статус компании — акционером группы «Открытие», в которую входит «Росгосстрах», стал Центральный Банк. Именно Ц Б РФ теперь принимает все решения о расходах. Кроме того, в 2017 году в страховой компании начался аудит всех расходных статей, включая спонсорские предложения.

«В новых условиях, предполагающих, что решения о расходовании средств принимает не частный владелец компании, а по сути дела государство (через ЦБ), мы просто обязаны максимально ответственно подходить к анализу расходных статей бюджета компании. В этой связи еще в прошлом году в компании начался тотальный аудит всех расходных статей и в том числе спонсорских предложений», — пояснил Фрай.

Во-вторых, РФПЛ сама отказалась от института титульного спонсорства. Теперь у РФПЛ будет новая спонсорская стратегия, которая предполагает отсутствие титульного спонсора и коммерческого наименования.

«Росгосстрах» был спонсором чемпионата России с июля 2006 года. Тогда был заключен почти пятилетний контракт на 50 млн долларов. Нынешний трехлетний контракт был заключен в сентябре 2015 года, его стоимость неизвестна.