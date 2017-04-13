Ведомство хочет проводить торги, разрабатывать схемы размещения и демонтировать незаконные конструкции



Фото: depositphotos.com

Росавтодор может получить расширенные полномочия в сфере наружной рекламы. Ведомство добивается прав на проведение торгов на установку рекламных щитов в полосе отвода федеральных автодорог, на разработку схемы размещения и на демонтаж незаконно установленных конструкций. Соответствующий законопроект проходит согласование в правительстве, пишет «Коммерсантъ».

Известно, что отзывы на поправки к закону «О рекламе» готовят Федеральная антимонопольная служба и Минэкономики. Минтранс уже поддержал инициативу. Если законопроект одобрят, то бюджет Росавтодора пополнится деньгами, которые операторы платят муниципальным властям. В презентации к законопроекту приводится пример Московской области, где незаконно установлено более тысячи щитов. Их владельцы перечисляют Подмосковью полмиллиарда рублей в год.

Сейчас места под рекламу вдоль федеральных дорог обозначены как «неразграниченная муниципальная территория». Росавтодор недоволен тем, что после торгов щиты устанавливаются фактически в границах полос отвода, которые находятся в его ведении. С точки зрения дорожного агентства, механизм неэффективен и нарушает его имущественные права.

За последние два года Росавтодор демонтировал 4900 незаконных конструкций и потратил на это 250 млн рублей. Однако вдоль федеральных автодорог остаются более 3 тысяч нелегальных щитов, которые Росавтодор не вправе демонтировать без предписания муниципалитетов. Местные власти, в свою очередь, не заинтересованы в сносе.

Замруководителя главного управления по информполитике Московской области Александр Менчук заявил, что частные случаи по незаконным щитам «совместно устраняются». При этом, говорит чиновник, у Росавтодора как собственника земельного участка уже есть полномочия по размещению рекламы вдоль федеральных трасс.