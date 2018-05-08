Холдинг изучил пристрастия российских мужчин

Типичный одинокий мужчина в России в течение дня смотрит «Первый канал» и «Россию 1», тогда как фоном ему служат «Русское Радио», «Ретро ФМ» или «Эхо Москвы». Кроме того, он заходит в соцсеть «ВКонтакте» и пользуется мессенджером WhatsApp. Медийные пристрастия российских мужчин проанализировал холдинг «Ромир».

Под одинокими мужчинами подразумеваются россияне от 25 до 50 лет, не женатые, живущие одни, без детей и без пары. Согласно неофициальным данным, число одиноких мужчин и женщин в России почти одинаковое — где-то по 17 млн. В Москве же, например, на 3 млн одиноких женщин приходится в три раза меньше одиноких мужчин.

В IV квартале прошлого года среднедневной охват телесмотрения среди представителей ЦА составлял 78%, но мужчины проводили у телевизоров на 20 минут меньше времени в день (193 мин), чем одинокие женщины. И по охвату, и по времени смотрения для мужчин лидером является «Первый канал». Наиболее популярными каналами по охвату среди одиноких мужчин являются «Первый» (33%) и «Россия 1» (31%). На третьем месте по охвату находится канал НТВ (23%), однако по среднему времени смотрения он (66 мин) уступает только лидирующему в этом вопросе «Первому» (70 мин). На просмотр каналов «Россия 1» и СТС одинокие мужчины в среднем тратят 61 минуту в день. А столь популярный среди женской аудитории канал ТНТ мужчины смотрят гораздо реже и тратят на него меньше времени.

Наиболее популярными жанрами являются развлекательные ток-шоу, например, «Пусть говорят», политические программы и новости: «Вести», «Сегодня вечером» или «60 минут».

При прослушивании радио охват мужской аудитории так же невелик, как и в женской. Наибольшим охватом среди одиночек могут похвастаться «Радио Романтика» (4,7%), NRJ (4,5%), «Европа Плюс», «Серебряный дождь» (по 4,3%) и «Ретро ФМ» (4%). Однако по времени слушания другие радиостанции значительно опережает «Наше радио» — поклонники готовы слушать его часами. В среднем одинокие мужчины слушают «Наше» 132 минуты в день, тогда как остальные радиостанции удостаиваются максимум часа-полтора.

Среднедневной охват пользователей мобильным интернетом среди одиноких мужчин составляет 44% при среднем нахождении в сети 20 минут в день. Как и в женской аудитории, наиболее часто мужчины посредством мобильного интернета обращаются к приложениям для общения и соцсетям — WhatsApp, Viber, «ВКонтакте». Они активно пользуются поиском через Google и просмотром видео на YouTube. Если женщины в интернете предпочитают проводить заметную часть времени в интернет-магазинах, то для мужчин аналогичной слабостью являются игры через Google Play. Играм мужчины готовы посвящать до 260 минут в день.

Наиболее посещаемыми сайтами в аудитории одиноких мужчин являются yandex.ru с охватом в 27,5%, vk.ru, которым пользуются почти 19% ЦА. Охват Google в аудитории одиноких мужчин составляет 14,6%, Youtube — почти 12%, а Mail.ru — 11%.

Инна Афанасенко, руководитель департамента панельных исследований Romir Panel: «Предпочтения могут разниться в более узких возрастных группах, в разных типах городов, в разные дни недели и различное время суток. Например, молодые одинокие мужчины (25−32 лет) предпочитают в основном смотреть развлекательное ТВ — каналы „Пятница“, 2×2, ТНТ, слушать танцевальную музыку по радио — радио NRG и DFM, а также радиостанции для автомобилистов — „Авторадио“, „Дорожное радио“. В средней возрастной группе (33−41 год) выбор телеканалов, например, несколько меняется. Предпочтение по-прежнему отдается развлекательным каналам, но происходит сдвиг в сторону СТС, „Пятницы“, ТНТ, „Дома кино“».

Данные Single Source Panel предоставляют рекламодателям возможность лучше понять особенности медийного поведения ЦА для построения более эффективной коммуникации. А если принять во внимание еще и потребительское поведение той же аудитории, то кампания может стать еще более результативной.