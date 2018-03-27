Это финансы, которые остаются после покупки продуктов питания и оплаты ЖКХ

Объем «свободных денег» у россиян в 2017 году достиг максимума с 2008 года и составил 18,5 тысячи рублей в среднем на человека в месяц, говорится в исследовании, подготовленном холдингом «Ромир».

Под «свободными деньгами» имеются в виду средства, которые остаются у людей после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг.

«В январе текущего года размер сводных денег составил 17,8 тысячи рублей, а в феврале — 18,8 тысячи рублей. Таким образом, показатели индекса свободных денег (ИСД) текущего года с лихвой превосходят аналогичные периоды предыдущих лет. Ближе всего по значениям, хотя и все равно с большим отрывом, оказались показатели 2015 года, когда объем свободных денег в январе достигал уровня 12,9 тысячи, а в феврале — 14,7 тысячи», — отмечается в исследовании.

Среди вторичных затрат россиян холдинг выделяет затраты на движимое и недвижимое имущество (квартира, дача, автомобиль и т. п. ), одежда, мебель, бытовая техника, развлечения, платные образовательные услуги, услуги учреждений культуры, путешествия, денежные сбережения, алкоголь, другие виды товаров и услуг.