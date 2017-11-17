Ритейлеры и исследовательские компании рассказали «Коммерсанту» о зависимости жителей России от скидок



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Покупка товаров со скидками стал самым популярным способом экономии у россиян, 48% потребителей стараются посещать магазины только ради промоакций. За последние шесть лет доля товаров, продающихся по промо, в российских розничных сетях увеличилась почти в три раза, до рекордных 21,3%, сообщает «Коммерсант».

Так, по данным июльского опроса «Ромир», доля тех, кто всегда ищет промоакции и скидки на покупаемые регулярно товары, выросла до 36% против 26% годом ранее. Число респондентов, выбирающих магазины со специальными предложениями и скидками, увеличилось за то же время с 28% до 30%. По данным Sberbank CIB , доля россиян, старающихся посещать магазины только ради промоакций приближается к 50%. Количество респондентов, чувствительных к уровню цен, увеличилось до 75%.

Зависимость россиян от промоакций поддерживают и ритейлеры. За 6 лет доля акционных продаж в сетях увеличилась с 8,1% до 21,3%. В Nielsen отмечают, что если в январе—июне 2016 года на промо приходилось 54,5% продаж 20 популярных товаров в натуральном выражении, то к июню 2017 года этот показатель достиг уже 58%.

Эксперты отмечают, что изначально появление скидок было связано с изменением потребительского поведения в кризисный период. Сейчас рекордные доли промо стали негативно влиять на доходность бизнеса ритейлеров и поставщиков.

«На фоне замедления роста реальных доходов и высокой инфляции около половины потребителей в России стали покупать продукты только со скидкой. Ради этого они даже готовы отказаться от покупок в привычном магазине и потратить время на поиски»,— сообщает представитель производителя кондитерских изделий Mondelez.

Рост объема акций сегодня происходит за счет трех ключевых параметров: количества товарных промопозиций, количества магазинов, в которых проводятся акции, а также глубины скидки, отмечает эксперт.

Кроме того, интерес к промо увеличивается на фоне роста популярности мобильных приложений — агрегаторов скидок в магазинах. Объемы продаж в период промо могут увеличиваться втрое, однако обратной стороной становятся отказы потребителей от регулярных покупок без скидок.

«На фоне сформировавшейся у клиентов промозависимости повышение поставщиками регулярной стоимости того или иного товара все чаще приводит к существенному снижению продаж, что обуславливает необходимость запуска внеплановых промоакций. Получается своеобразный замкнутый круг»,— сообщает эксперт.

В Mondelez отмечают, что ценовые промо были самым легким и дающим быструю отдачу инструментом для роста продаж как для производителей, так и для ритейлеров. Но по факту механизм привел к размыванию стоимости категорий без существенного роста потребления, и сегодня, когда спрос начал восстанавливаться, ценовые промо практически исчерпали свой потенциал для бизнеса. Розничные сети оказались в сложной ситуации: они понимают, что проведение промоакций негативно отражается на экономических показателях, однако хотят сохранить объем продаж и не готовы сокращать частоту проведения промоакций.

Например, Х5 намерена сохранить долю акций в объеме продаж «Пятерочки», но собирается постепенно переводить промоактивности из массовых акций в персональные. «В 2017 году мы начали активно тестировать различные форматы персональных промо для пользователей программ лояльности и видим, что индивидуальный подход существенно более эффективно позволяет увеличивать количество позиций в чеке и частоту покупок»,— рассказывает представитель Х5.

По данным одного из консультантов, занимающегося программами лояльности, наиболее популярный бонус у российских потребителей, получаемый от ритейлеров в рамках программ лояльности,— скидки на продукты (85%). Еще 35% покупателей хотели бы получить товары в подарок, 30% предпочли бы возврат на потраченные средства, или кэшбэк, а 27% —эксклюзивный доступ к распродажам. Краткосрочные программы с гарантированным вознаграждением за покупку вовлекают до 50% покупателей магазина.