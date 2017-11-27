В прайм-тайм на британском Channel 4 в течение трёх минут показывали, как работает стиральная машинка

Девушки тратят около года своей жизни, выбирая, что надеть. Кстати, мужчины проводят примерно такое же время, уставившись на вероятно сделавших правильный выбор женщин. Время немаленькое, но всё-таки не впустую потраченное. Чего не скажешь о следующем факте: каждый из нас проводит 61 день, глядя на работу стиральной машинки.

В новой рекламе от Samsung на протяжении трёх минут показывали работу стиральной машинки. Ролик стал самым длинным и, вероятно, самым дорогим для британского ТВ. Видео сопровождается титрами, которые указывают на печальную статистику, а также обращают внимание на альтернативные занятия, на которые можно было бы потратить 61 день.

Ролик рекламирует самую быструю стиральную машинку от Samsung с функцией добавления вещей во время стирки.