Компания продвигает услуги недорогой связи, обращаясь к семейным ценностям и важности взаимопонимания



Screenshot

Отношения отца с дочерью взяты за основу продвижения бренда Talkmore телекоммуникационной компанией Норвегии.

Рекламный ролик демонстрирует как девочка-подросток эгоистично относится к своим обязанностям и домашним делам, при этом делая селфи на фоне явного беспорядка. Отец реагирует на происходящее молчаливым раздражением.

Но настает момент прощания с дочерью – она уезжает куда-то явно далеко и надолго. Но отцовская обида не отпускает – и он сдержанно провожает свое нерадивое чадо в аэропорту, не говоря ни слова. Проходят дни, и отец понимает, что скучает по своей дочурке. От нее нет ни одной весточки, ни одного письма. Видеоряд усиливает музыкальная композиция Элвиса Пресли «Always on my Mind» в исполнении Вилли Нельсона.

Наконец, приходят долгожданные послания – серия тех самых фотографий на фоне разбросанных вещей с надписями под ними: «Уверены, что скучаете по мне?», «Фотография – беспорядок дня», «Немного неприятно от того, что я вернулась?»

«То, что так важно не должно стоить дорого» (It doesn't need to cost much to mean much), гласит слоган Talkmore, который предоставляет по норвежским меркам недорогие услуги связи.