Производитель часов презентовал видео на церемонии вручения “Оскара”



Скриншот видеоролика

Швейцарский производитель часов Rolex создал видеоролик, посвященный культовым фильмам, в кадрах которых мелькали наручные часы и аксессуары компании. Презентация видео состоялась накануне во время церемонии вручения премии “Оскар”.

“Зачастую в кинематографе мелкие детали играют огромную роль. Rolex с гордостью может заявить, что приняли участие в некоторых самых знаковых киномоментах”, - отмечается в сообщении компании, опубликованном в официальном Instagram производителя.

В ролике Celebrating Cinema использованы кадры с участием таких звезд как Гаррисон Форд, Терренс Ховард, Фэй Данауэй. Кроме того, Rolex включила в видео кадры из “Титаника” с участием актера Билла Пэкстона, который скончался на 62-м году жизни, не дожив буквально пару дней до церемонии. Ранее свои видео, подготовленные к “Оскару” представил автопроизводител ь Cadillac. Ролики посвящены самым значимым людям, событиям и феноменам американской культуры.