Бренд выпустил видеоролики, посвященные самым значимым людям и событиям американской культуры



Скриншот видеоролика

В преддверии церемонии вручения “Оскара” официальный спонсор премии американский производитель автомобилей класса “люкс” Cadillac выпустил новый видеоролик, вошедший в серию Dear Greatly. Ролик посвящен самым значимым людям, событиям и феноменам американской культуры.

Видеоролик, получивший название Carry, рассказывает о человечности и поддержке, которую люди, в частности американцы, проявляют и проявляли к друг другу, несмотря на различные протесты, военные конфликты и другие происшествия.

В ролике также используются фотографии таких знаменитостей, как Мэрилин Монро и Мухаммед Али, ставшими символами борьбы за мир своей эпохи. Слоган видео гласит: “Несмотря на то, что все мы разные - мы можем быть одним целым”.

“Для нас было важно с помощью видео донести до людей идею о том, что если мы едины - мы можем многое. При этом, нам хотелось обойтись без политики”, - отметила бренд-директор автокомпании Мелоди Ли. Она также отметила, что церемония вручения премии Американской академии киноискусств является своеобразным Super Bowl для киноиндустрии.

Помимо вышеуказанного ролика Cadillac выпустила еще 2 видео, презентация которых состоялась сегодня ночью во время церемонии вручения “Оскара”. Все они сняты специалистами агентства Rokkan и поддерживают тему серии роликов Dare Greatly.