Средства на реализацию проекта собирались на краудфандинговой платформе Boomstarter



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В минувшую пятницу Рокетбанк совместно с агентством 12.Digital запустили в космос "Маяк" - первый краудфандинговый спутник России. Средства на реализацию проекта собирались на краудфандинговой платформе Boomstarter.

"Мы всегда мечтали делать проекты сложнее, чем просто рекламные. Именно поэтому, помимо full-scale digital историй, в 12.digital мы, вместе с клиентами, создаем новые продукты, разрабатываем технологические инновации, стараемся менять мир, в котором живем. Мы инвестируем в идеи, в которые верим: так получилось, в том числе, и с Маяком", - рассказал Никита Ершов, руководитель группы 12.Digital. Он также добавил, что помимо научного эксперимента целью проекта является популяризация космонавтики и космических исследований в России.

В честь запуска спутника Рокетбанк объявил об акции, которая продлится до 15 августа. Оформляя карту банка, пользователи получат специальное предложение: повышенный кешбэк 4% на все покупки в течение 40 минут каждый раз, когда спутник будет пролетать над районом, где находятся клиенты.

О перемещениях спутника команда "Маяка" будет сообщать в приложении. Например, над Москвой спутник будет пролетать от 2 до 6 раз в день. В общей сложности "Маяк" пробудет в космосе месяц. После своего срока службы он сойдет с орбиты и сгорит в атмосфере.

"Мы не останавливаемся на достигнутом — продолжаем реализовывать и поддерживать инновационные проекты. Создание и запуск спутника как раз такой", — отметил Василий Хозяинов, директор по маркетингу Рокетбанка.