Стоимость "экологического" смартфона составляет 175 тысяч рублей



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Компания Rich Murray, специализирующаяся на эксклюзивном декоре гаджетов, представила лимитированную серию iPhone 7, приурочив её к году экологии в России.

Таким образом дизайнеры хотят привлечь внимание к имеющимся экологическим проблемам и факторам загрязнения окружающей среды. Внешний вид смартфона представляет собой художественную интерпретацию логотипа “2017 - Год экологии в России”, которая олицетворяет богатство, уникальность и разнообразие природных объектов страны.

Пока выпущено только два вида смартфона: Healthy Planet и Green Planet. Они выполнены из золота и декорированы ювелирной эмалью. Устройства уже поступили в продажу, их цена варьируется от 175 тысяч до 195 тысяч рублей.