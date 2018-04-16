В основе эмблемы - медведь

Новый сезон Российская Футбольная Премьер-Лига начнет с обновлений. Изменения будут касаться не только списка команд-участниц, но и внешнего вида всего российского чемпионата. Новый лого РФПЛ и новый визуальный стиль турнира создали в Студии Артемия Лебедева.

Мысли об изменении айдентики у РФПЛ появились уже давно. В 2017 году был проведен конкурс между российскими и международными агентствами за право создавать новый стиль Чемпионата России.

Тендер выиграла Студия Лебедева, которая в дальнейшем разработала новый логотип и визуальный стиль Лиги, в том числе — оформление интернет-платформы, наград, стадионов.

Среди предложенных Студией концепций были следующие варианты логотипа:

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В основе утвержденной эмблемы лежит архетипичный символ России — медведь с горящими от страсти глазами, вписанный в пятиугольник классического футбольного мяча. Логотип выполнен в цветах российского флага — красном и синем — которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе.

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Отметим, что животное в основе логотипа национального Чемпионата можно увидеть в Англии и Бельгии. В большинстве стран главным элементом айдентики является футбольный мяч или иные околофутбольные объекты.

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Свое мнение о логотипе уже начали высказывать известные представители российской спортивной индустрии.

Ведущие футбольные комментаторы во мнениях разошлись: например, Уткину новый лого понравился, а Стогниенко не может удержаться от сравнений с другими известными «мишками».