Новый сезон Российская Футбольная Премьер-Лига начнет с обновлений. Изменения будут касаться не только списка команд-участниц, но и внешнего вида всего российского чемпионата. Новый лого РФПЛ и новый визуальный стиль турнира создали в Студии Артемия Лебедева.
Мысли об изменении айдентики у РФПЛ появились уже давно. В 2017 году был проведен конкурс между российскими и международными агентствами за право создавать новый стиль Чемпионата России.
Тендер выиграла Студия Лебедева, которая в дальнейшем разработала новый логотип и визуальный стиль Лиги, в том числе — оформление интернет-платформы, наград, стадионов.
Среди предложенных Студией концепций были следующие варианты логотипа:
В основе утвержденной эмблемы лежит архетипичный символ России — медведь с горящими от страсти глазами, вписанный в пятиугольник классического футбольного мяча. Логотип выполнен в цветах российского флага — красном и синем — которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе.
Отметим, что животное в основе логотипа национального Чемпионата можно увидеть в Англии и Бельгии. В большинстве стран главным элементом айдентики является футбольный мяч или иные околофутбольные объекты.
Свое мнение о логотипе уже начали высказывать известные представители российской спортивной индустрии.
Ведущие футбольные комментаторы во мнениях разошлись: например, Уткину новый лого понравился, а Стогниенко не может удержаться от сравнений с другими известными «мишками».
Василий Уткин о новом логотипе РФПЛ
Новый лого Российской Премьер-лиги очень даже ничего. Вопрос в том, на кой он ей нужен.
Причем позиция Виталия Мутко, который на днях философствовал (по своим меркам — почти лаконично), что логотип не решит проблемы нового поколения игроков, порядка на трибунах, ритмичности календаря и проч., полностью абсурдна. Никакой логотип никогда и нигде не решает таких задач. Ни в благоденствующих лигах, ни в проблемных, ни в таких, как наша.
Мне просто интересно узнать мнение Сергея Прядкина (президент РФПЛ — прим. Sostav). Вернее, я бы хотел услышать его рассказ: для чего. Я сам догадываюсь, зачем нужны логотипы. Но не хочу подсказывать. Так легче всего. Думаю, Сергей Прядкин не справится. Чисто по приколу, думаю, сделали. Может, деньги оставались недотраченные, а цикл заканчивается — на носу новая продажа телеправ.
Что мне совершенно точно подсказывает здравый смысл — новый лого мог бы быть частью новой имиджевой стратегии. Но это же делает тот, кто будет права эксплуатировать! Кто доведет их до потребителя, заворачивая в привлекательную упаковку. Так ведь?
А сейчас, ДО этого события… Загадка. Боюсь, не расскажут. Сами не знают.