Уровень зарплат некоторых категорий бюджетников в этом году вырастет до 200% от средней зарплаты по региону

Работники бюджетной сферы в феврале получили увеличенные зарплаты в рамках исполнения «майских указов». Их среднее жалование должно вырасти до двойной средней зарплаты в регионе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра труда Максима Топилина.

Больше всего в первые месяцы 2018 года выросли зарплаты ученых, врачей и преподавателей вузов. Это произошло потому, что в рамках исполнения «майских указов» их зарплаты должны были вырасти до 165% от средней зарплаты по региону, а в этом году нужно было обеспечить их рост до 200%.

«Ничего удивительного здесь нет. Серьезный рост в январе-феврале — и так и будет продолжаться», — заключил Топилин.

Комментируя данные о повышении зарплат бюджетникам, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РБК, что не может говорить о повышении выплат в конкретных учреждениях. На вопрос, связан ли рост зарплат с предстоящими президентскими выборами, он подчеркнул: «Это не сиюминутный процесс».

Пресс-секретарь главы государства признал, что рост зарплат не всегда идет желанными темпами, однако напомнил о решениях последних лет, регламентирующих этот процесс.

Сейчас, по данным Росстата, средние зарплаты врачей в целом по России выросли на 28% (почти на 16 тыс. руб.), до 72,4 тыс. руб. Зарплата младшему медперсоналу поднята на 56%, до 33,5 тыс. руб., у социальных работников заработок увеличился на 26%, до 32,2 тыс. руб. Научные сотрудники стали получать на 37% больше — в среднем 87,1 тыс. руб., а вузовские преподаватели — 77,2 тыс. руб., или на 21% больше.

Ожидается, что увеличение зарплат бюджетников приведет к росту потребительских расходов, но их объем будет небольшим и не окажет заметного влияния на инфляцию.