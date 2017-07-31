Федеральная рекламная кампания сервиса стартует 1 августа



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Режиссер популярных сериалов «Папины дочки» и «Воронины» Артур Богатов снял рекламный ролик для системы моментального электронного кредитования Webbankir. Съемки 20-секундного ролика проходили в течение 12 часов в одном из кафе на территории Центра современного искусства «Винзавод».

В основе сюжета лежит жизненная ситуация – молодая пара собирается покинуть ресторан, но у мужчины не хватает средств на карте, чтобы расплатиться по счету. Ужин, обещавший стать началом романтических отношений, грозит окончиться скандалом. Но герой сохраняет спокойствие, ведь ему на помощь приходит сервис Webbankir. Необходимая сумма моментально поступает на карту, отношения спасены, и пара гордо покидает ресторан.

«Мы хотели проиллюстрировать ключевое достоинство сервиса Webbankir – быстроту и легкость получения средств. Благодаря нашим ИТ-разработкам клиенты получают деньги онлайн в течение пары минут, в любое время дня и ночи, вне зависимости от своего местонахождения и без предъявления паспорта. Достаточно лишь иметь выход в интернет. Причем для современных устройств на базе Android и iOS авторизация клиента проходит в одно касание — по отпечатку пальца. Таким образом, ситуация, показанная в рекламе, является не «киношным» преувеличением, а демонстрирует реальные возможности сервиса», — рассказывает директор по развитию компании Webbankir Денис Сидоров, один из авторов ролика.

Роль кавалера сыграл Валентин Валл, знакомый телезрителям по ролям в сериалах «Солдаты», «Казаки», «Склифософский. Реанимация» и «Шелест». Также он был главным лицом рекламной кампании сети «Макдоналдс» в 2013 году «Утро на любой вкус». Его спутницей стала актриса Ольга Житник, игравшая в сериалах «Наваждение», «Осиное гнездо» и «Золотая клетка». Закадровый текст читает Василий Стрельников, известный как VJ и радиоведущий, в разное время голос телеканалов MTV Россия, РЕН ТВ и Disney.

Рекламная кампания стартует с 1 августа и будет проходить в течение полутора месяцев на федеральных каналах «Россия 1», НТВ, РЕН ТВ и «Матч ТВ», а также на ряде тематических каналов, рассчитанных как на женскую, так и на мужскую аудиторию. Охват — европейская часть России и Сибирь.

Съемочная группа:

Режиссер — Артур Богатов

Продюсер — Максим Григоричев

Сценарист — Екатерина Бендерина

Оператор — Юрий Сергеев

Музыка — Вадим Каверин

Колорист — Евгений Шляк