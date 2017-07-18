Производитель косметики откроет мульбрендовые магазины за рубежом



1reshenie.ru

Первый зарубежный магазин с российскими брендами, включая "Рецепты бабушки Агафьи", откроется в Лос-Анджелесе и будет называться Organic Shop. В развитие мультибрендового магазина компания вложит 100 млн долларов, сообщают "Ведомости".

Этой новостью поделился с изданием Андрей Трубников - гендиректор российского производителя косметики и бытовой химии "Первое решение". Первый шаг сделан: в Соединенных Штатах зарегистрировано отдельное юрлицо Organic Shop LLC. Открытие магазина в Лос-Анджелесе запланировано на лето 2018 года.

Также в 2018 году магазины с "Рецептами бабушки Агафьи" появлятся в Германии, Сингапуре, Японии и Тайване. 20% продукции будет составлять местный ассортимент той страны, в которой находится магазин. Площадь каждого магазина составит 100 кв.м.

В активе "Первого решения" 74 магазина, которые торгуют собственными брендами: компании принадлежат такие бренды как "Рецепты бабушки Агафьи", Natura Siberica, Organic Shop, "Секреты лучших здравниц СССР", Natura Estonica и др.

На сегодня монобрендовые магазины, торгующие косметикой марки Natura Siberica, уже открыты в Испании, Эстонии, Дании и Гонконге.

В июне производитель косметики заявил, что до конца 2017 года планирует открыть магазины под двумя новыми брендами - "Сибирский вертолет", представляющий косметику для молодых, и Savon de Siberia - премиальный бренд. Последний, вероятно, будет открыт в Париже.