Мировой заговор стал частью кампании по привлечению туристов

Креативщики из Новой Зеландии, разрабатывая новую кампанию по привлечению туристов, решили действовать от противного. Вместо того, чтобы рассказать всему миру о том, где находится государство, они решили и вовсе стереть его со всех карт.

Кампания #getNZonthemap («Даешь Новую Зеландию на карту») включает в себя вирусный ролик с участием комика Риза Дэрби и новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн.

По сюжету видео Дэрби обнаруживает свою в страну в центре мирового заговора. Оказалось, что Новая Зеландия исчезла с мировых карт.

Дэрби звонит премьер-министру страны Джасинде Ардерн, которую, к слову, чудом убедили сняться в вирусном ролике, и говорит, что раскрыл теорию заговора.

Он полагает, что это австралийцы специально не рисуют страну на картах, чтобы таким образом «украсть» новозеландских туристов. Также виновниками могут оказаться французы, которые не могут допустить, чтобы все узнали о новозеландском вине, или же британцы — из зависти к успехам национальной сборной Новой Зеландии по регби.