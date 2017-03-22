Созданная Google Коалиция издателей и агентств составила список наиболее раздражающих форматов рекламы



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Созданная Google в конце прошлого года коалиция «The Coalition for Better Ads» («Коалиция за лучшую рекламу» - прим. ред.), в которую входят крупнейшие рекламодатели, агентства и издатели, определила список форматов онлайн-рекламы, которые поспособствовали развитию блокировщиков рекламы.

«Коалиция за лучшую рекламу» появилась в сентябре прошлого года. В ее состав вошли крупнейшие интернет-компании, рекламодатели, издатели, агентства: Google, Unilever, P&G, The Washington Post, Американская ассоциация рекламных агентств (4A’s), IAB, GroupM, Facebook и другие. Лидеры рынка решили объединить свои силы, чтобы улучшить пользовательский опыт, связанный с интернет-рекламой. Цель Коалиции - обеспечить безопасность, скорость и конфиденциальность при взаимодействии пользователя с его любимыми сайтами и сервисами.

Коалиция провела исследование в США и Европе, участниками которого стали 25000 пользователей. Респонденты оценивали различную рекламу, на основе их ответов исследователи составили список наиболее раздражающих и неэффективных форматов рекламы. В их число попали 6 декстопных и 12 мобильных рекламных форматов, таких как всплывающие окна с рекламой и автовопроизведение видео.

«Исследование Коалиции показали какие рекламные форматы являются наиболее частой причиной установки рекламных блокираторов, и какие из них резко сокращают вероятность того, что пользователь вернется к просмотрю веб-страницы», - прокомментировал результаты опроса Рэндалл Ротенберг, президент и главный исполнительный директор Interactive Advertising Bureau (IAB).

Согласно отчету PageFair и Priori Data, весной 2016 года мобильную рекламу блокировали на каждом пятом смартфоне. Опрошенные эксперты советовали рекламной индустрии понять мотивы пользователей и причины их раздражения, после чего предложить им лучший опыт.