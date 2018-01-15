Агентство будет продавать медийную рекламу на РБК несетевым рекламным агентствам

Группа компаний РБК и агентство WebBika заключили соглашение, согласно которому с января 2018 года WebBika стала эксклюзивным партнером РБК по продаже медийной рекламы несетевым рекламным агентствам, сообщили стороны. РБК планирует увеличить продажи медийной рекламы диджитал-проектов и усилить коммуникацию с несетевыми рекламными агентствами.

«Несетевые агентства представляют для нас очень важный и растущий сегмент рынка, поэтому мы усиливаем присутствие РБК в этом направлении. Мы рады, что WebBika выступает партнером в этом проекте — благодаря им мы можем более эффективно и быстро предлагать нашим клиентам как зарекомендовавшие, так и новые экспериментальные рекламные форматы», — отметила коммерческий директор РБК Людмила Гурей.

«WebBika — старейшее медиабаинговое агентство на российском рынке. Наш 11-летний убедительный опыт в баинговом сервисе заложил прекрасную основу для коллаборации с медиахолдингом РБК. Мы входим в наступивший год с уверенностью и большим желанием разделить с РБК грядущие победы», — прокомментировала генеральный директор РА WebBika Дареджан Кипиани-Малишевская.

В медиахолдинг РБК входят одноименный телеканал, газета, журнал, диджитал-ресурс и тематические медийные проекты. РБК также регулярно проводит деловые мероприятия — отраслевые конференции, бизнес-регаты и премии. В первом полугодии 2017 года операционную прибыль медиахолдинга выросла более чем в два раза до 117 млн рублей, выручка — на 3% до 79 млн рублей. Рост EBITDA составил 23% (59 млн рублей), показатель маржинальности по EBITDA превысил 12%.