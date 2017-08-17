АКАР прогнозирует сохранение динамики на уровне +13-14% по итогам всего 2017 года

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения (за вычетом НДС) в первом полугодии 2017 года превысил 190 млрд.руб., что на 14% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Рекламные бюджеты на телевидении в первом полугодии текущего года увеличились на 12% до 79,8-80,3 млрд. рублей, интернет — на 23% до 74-75 млрд. рублей, наружная реклама — на 8% до 16,7-16,9 млрд. рублей, радио — на 3% до 6,7-6,9 млрд. рублей. Пресса продемонстрировала падение на 14% до 8,3-8,5 млрд. рублей.

Сергей Веселов, сопредседатель Комитета исследований, аудита и рекламных технологий АКАР:



Во-первых, второй квартал продемонстрировал еще более высокую динамику даже по сравнению с весьма неплохим первым кварталом этого года: +15% против +13%. Во-вторых, разные медиа сегменты вели себя по-разному. Если ТВ апреле-июне в полтора раза увеличило темпы роста при сравнении с январем-мартом (с 9.5 до 14.5%), пресса существенно сократила темпы падения (с -18 до -11%), то радио, наружная реклама и интернет во втором квартале замедлили свою динамику. В-третьих, следует подчеркнуть, что по итогам второго квартала почти прекратилось падение таких уже «списанных» некоторыми экспертами подсегментов как газеты (-2%) и журналы (-3%), что позволяет надеяться на стабилизацию ситуации у них. В-четвертых, продолжается процесс усиления позиций сегментов-лидеров – ТВ и интернета, на которых по итогам первого полугодия приходится уже 81% всех рекламных бюджетов, тогда как еще пять лет назад их суммарная доля не превышала 67%. Соответственно идет постепенно «вымывание» остальных медиа сегментов с рекламного рынка.

По словам Сергея Веселова, рекламный рынок сохранит динамику +13-14% по итогам всего 2017 года и выйдет на уровень 400 млрд. рублей, «если не произойдет чего-то неординарного».