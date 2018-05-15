Сергей Веселов, вице-президент АКАР, сопредседатель комиссии Экспертов, Сопредседатель комитета исследований, аудита и рекламных технологий:

Начало 2018 года для отечественного рекламного рынка оказалось очень позитивным. Рынок в целом показал рост в 13%, повторив динамику 1-го квартала прошлого года. Но если в 2017 году такое серьезное увеличение объема рынка отчасти можно было объяснить посткризисным восстановлением, то нынешние 13% - приятный сюрприз для игроков рынка и экспертов. И это при том, что экономика в нашей стране показывает крайне слабоположительную динамику, едва отличную от нуля.

Еще одной ярко выраженной особенностью сегодняшнего состояния российского рекламного рынка является его разделение на две составляющих: с одной стороны, телевидение и интернет с их очень высокой динамикой (+13 и +22% соответственно), а с другой — остальные основные медиа сегменты (ООН, радио, пресса) с весьма скромными показателями, а порой и отрицательной динамикой (пресса, транзитная реклама). По итогам 1-го квартала суммарная доля ТВ и интернета составила 83% (42 и 41% соответственно), тогда как год назад она едва

достигала отметки в 80%.