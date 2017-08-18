Организатором мероприятия выступает РГ ADMOS

26 августа в парке «Красная Пресня» состоится пятый «День подарка», организованный РГ ADMOS, который 3 в инновационном формате — рекламный open air для профессионалов из разных каналов коммуникации.

Последняя суббота лета обещает быть по-настоящему жаркой. Вперед сезон, а значит, к нему надо быть во всеоружии. «День подарка» — это уникальная возможность совместить приятное с полезным: активный отдых на свежем воздухе — с плодотворной работой и неформальным общением с коллегами по отрасли. Ведь деловая программа стала еще насыщеннее и интереснее: воркшопы от экспертов рынка и успешные кейсы от крупнейших российских брендов, выставка сувениров и более 15000 идей подарков на любой случай и бюджет, дебаты для профессионалов и показ роликов-победителей Cannes Lions.

Кстати, не думайте, что специалистам рынка придется все время сидеть на месте: их ожидают сразу две неординарные активности. Компании сразятся за звание самой спортивной команды в Большой Рекламной битве, а 50 лучших маркетологов страны установят мировой «Мандариновый рекорд», приготовив сырье для ликера из 3 тонн мандаринов. Рекорд будет зафиксирован официально и попадет в книгу «Интеррекорда».

«День подарка» традиционно эффективно сочетает деловую программу и отдых на свежем воздухе.

Пока специалисты будут обмениваться опытом и искать новые идеи для подарков, их родные и друзья, а также все гости open air точно найдут себе занятие по душе. Выбор досуга внушительный: творческие мастер-классы, 3-й чемпионат по SUP–серфингу (SUPAir), чемпионат по дартсу, Zubrinov-шоу, игра «Поймай свой подарок», интеллектуальный квест и креативные фотозоны. Без подарков в этот день не уйдет никто!

На «Дне подарка» увлекательная программа ждет даже самых маленьких посетителей. Специально для них организована фан-зона с батутами Springfree, гигантским конструктором Smiva, игровой площадкой и надувными аттракционами. Малыши смогут перевоплотиться в любимых животных и персонажей: на площадке их будет ждать профессиональный аквагример.

Финалом праздника станет музыкальный подарок для всех гостей «Дня подарка» — концерт группы «Агонь», бывших участников Quest Pistols.

Вход на «День подарка» для специалистов по маркетингу, рекламе, PR, HR, АХО и ТОП-менеджеров компаний является бесплатным по предварительной регистрации на сайте.

Регистрация на мероприятие: http://admos-gifts2017.ticketforevent.com/?promocode=Sostav

В 2016 году «День подарка» стал победителем в номинации «Лучшая маркетинговая компания» «Национальной премии бизнес-коммуникаций» и финалистом в номинации «B2B-мероприятие года» премии «Событие года–2016».