Уведомления от Минюста США уже получили агентства, входящие в Interpublic, Omnicom и Publicis

Ряд крупнейших рекламных холдингов привлекли к расследованию Минюста США. Его антимонопольное подразделение (Antitrust Division) заинтересовалось практиками при проведении торгов на видеопродакшн и постпродакшн. Власти подозревают, что сетевые агентства вступают в сговор и тем самым «выдавливают» независимых игроков. Ветераны рекламной индустрии утверждают, что подобные практики широко распространены и даже воспринимаются как негласный стандарт.

Уведомления от Минюста уже получили дочерние структуры Interpublic, Omnicom и Publicis Groupe. Речь идет об одном агентстве у Interpublic, одном - у Publicis Groupe и двух - у Omnicom. Все компании заявили, что выступают за честную конкуренцию и сотрудничают с госорганами.

Информация о расследовании появилась еще в начале декабря. Сотрудники продакшн-компаний и креативных агентств рассказали, что крупные агентства прямо или косвенно вынуждают партнеров завышать стоимость работ. Зачастую клиенты доверяют креативным агентствам поиск подрядчиков для производства видео или оказания услуг постпродакшн.

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При этом у агентств есть очевидные преимущества — они знают, какой бюджет у клиента, его предпочтения и условия техзадания. Если они хотят оставить контракт себе, то могут собрать заявки от «нежелательных» участников с заведомо высокими ставками. Это позволит отчитаться перед клиентом о проведенной работе: дескать, мы честно изучили рынок.

В результате клиент может с полным основанием выбрать самое выгодное ценовое предложение, и контракт достанется материнскому холдингу или инхаус-студии. Независимые игроки остаются ни с чем. Интересно, что руководит расследованием Ребекка Мейкледжон, которая в 2004 году занималась коррупционным делом WPP и принт-студией Color Wheel. Тогда расследование закончилось официальными обвинениями, предъявленными топ-менеджерам Grey Global Group и Color Wheel.

Ранее рекламную отрасль взбудоражил отчет Ассоциации национальных рекламодателей США (ANA) о непрозрачных схемах ведения бизнеса со стороны агентств. Авторы доклада сообщили о получении непрозрачных скидок, завышении цен и незаконном выводе средств. Скандал заставил участников рынка пересмотреть свои контракты и изучить их на предмет ясности формулировок.