Сокращение затрат рекламодателей и спад на ключевых рынках негативно сказались на финрезультатах компании



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Выручка Havas Group в первом полугодии 2017 года увеличилась на 1,9% до 589 млн. евро. Органический рост группы, один из ключевых показателей для рекламного бизнеса, составил -0,9% во втором квартале 2017 года и -0,4% в первом полугодии, что ниже начального прогноза от + 2% до + 3%, говорится в финансовой отчетности компании.

По словам CEO Havas Group Янника Боллоре, финрезультаты оказались ниже ожиданий из-за сокращения бюджетов рекламодателей, макроэкономического спада на быстрорастущих рынках, таких, как Бразилия, Индия, Мексика, Китай и других факторов.

Менеджмент надеется на улучшение показателей во второй половине 2017 года, однако не может подтвердить свой прогноз годового органического роста в + 2-3%, объявленного в начале года.

Все региональные рынки продемонстрировали спад органического роста кроме Франции, которая показала +5.4%. Британский рынок испытывает трудности из-за сокращения рекламных затрат крупнейшего клиента Unilever, указано в отчетности.

Havas Group — глобальная коммуникационная группа, работающая в 100 странах мира, со штаб-квартирой во Франции. В нее входят как сети креативных агентств (обеспечивают 63% доходов группы), так и медийных (37% доходов). В России представлена группой АДВ.