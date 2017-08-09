Документально-художественный проект получил название «Ты можешь больше»

Проект «Ты можешь больше» – результат сотрудничества маркетинговой команды Toyota, креативного агентства Adwise и продакшн-компании Blackchamber. Основанный на молодёжной платформе бренда Toyota Push the Limit проект рассказывает, на какой риск идут атлеты-экстремалы ради своей цели и какую роль в их жизни играет автомобиль.

Для новой кампании Toyota RAV4 были сняты три фильма в нетипичном для российского рекламного рынка формате постдок. В их основу легли истории российских спортсменов: чемпиона России по маунтинбайку Павла Алёхина, призёра кубка и чемпионата России по сноуборд-фрирайду Игоря Ильиных и трёхкратного чемпиона страны по сёрфингу Евгения Исакова.





Татьяна Халявская, директор по маркетингу Toyota

Герои нашего проекта – сильные личности. Каждому из них известно, что такое отдать себя во власть стихии и выйти победителем. Такой стиль жизни диктует выбор автомобиля, расширяющего возможности там, где нет дорог в привычном понимании. Запас места для снаряжения, зимние опции, возможность без проблем добраться туда, где ты сделаешь еще один шаг к цели, – с Toyota RAV4 ты действительно сможешь больше.

Как рассказали Sostav.ru, вместо привычных для рекламного производства 5-6 дней, команда сняла три короткометражки за 30. Toyota RAV4 наряду с героями фильмов сыграл роль полноценного участника экстремальных приключений.





Илья Поволоцкий, режиссер

Мы подумали: любопытно взглянуть на то, что остается за кадром. Рассказать человеческие истории ребят в глухих шлемах. Завязка была простая: берём отвязных атлетов, кучу техники, едем на край света и снимаем, как рождаются трюки. Класс! Правда, когда неделю сидишь на берегу Ледовитого океана, дорога назад размыта, из еды только пакет сухой лапши на двоих с оператором, а из всей супер-техники остались только ручная камера, любая концепция покажется сложной.



Дело не в погоде или бытовых лишениях. Больше всего угнетало бесконечное ожидание: нужной волны, фазы отлива, правильного ветра и прочих нюансов, которые должны были совпасть в одной точке. Я уже ни на что не рассчитывал, когда Женя на пятые сутки вдруг оживился и сказал: «Старик, не уверен, что выживу, но вот сейчас я бы попробовал...». И пришла подходящая волна, и был крутой режимный свет, и снегопад, и всё случилось… Нам, вообще, везло и, в первую очередь, с нашими героями! Как по мне, так они сами, их отношение к жизни и их истории оказались гораздо интереснее любых трюков.

По словам директора по стратегии Adwise Дмитрия Ульянова, основой этого документально-имиджевого проекта стала новая стратегическая платформа Push the Limit, ориентированная на «молодых взрослых». «Сила реальных историй позволяет выйти далеко за границы «глянцевого» формата автомобильной рекламы», – отметил он.





Андрей Трусов, креативный директор Adwise

Не каждый день ставится задача принципиально изменить представление аудитории об автомобиле. На территории экстрима сложно кого-то удивить красивым роликом. Из стратосферы без парашюта – было. На сноуборде с Эвереста – не, уже не круто. И главное, всё выглядит так легко, что даже не задумываешься: а что в голове у этого парня творится, и в курсе ли его мама… Мы решили вместо привычной рекламы снять «трушную» историю экстремалов, чья жизнь – постоянное преодоление, и показать роль автомобиля в этом пути.

Итог работы – национальная ТВ-кампания, основанная на трёх онлайн-фильмах, а также яркий landing page проекта.

TMR

Директор департамента маркетинга Тойота – Татьяна Халявская

Эксперт по креативной рекламе департамента маркетинга Тойота – Ева Чикирнеева

Эксперт по цифровым проектам отдела маркетинговых коммуникаций Тойота – Ольга Рыбальченко

Adwise

Стратегический директор – Дмитрий Ульянов

Креативный директор – Андрей Трусов

Руководитель творческой группы – Алексей Дождалёв

Копирайтер – Роман Сердюков

Диджитал директор – Тимофей Власов

Диджитал арт-директор – Андрей Голосун

Аккаунт директор – Татьяна Чвоканова

Старший менеджер по работе с клиентами – Надежда Ануфриева

Менеджер по работе с клиентами – Анна Кузьмина

Blackchambaer

Режиссёр – Илья Поволоцкий

Оператор – Николай Желудович

Композитор – Виталий Завадский

Продюсеры – Ярослав Козлов, Павел Сарычев