Проект «Ты можешь больше» – результат сотрудничества маркетинговой команды Toyota, креативного агентства Adwise и продакшн-компании Blackchamber. Основанный на молодёжной платформе бренда Toyota Push the Limit проект рассказывает, на какой риск идут атлеты-экстремалы ради своей цели и какую роль в их жизни играет автомобиль.
Для новой кампании Toyota RAV4 были сняты три фильма в нетипичном для российского рекламного рынка формате постдок. В их основу легли истории российских спортсменов: чемпиона России по маунтинбайку Павла Алёхина, призёра кубка и чемпионата России по сноуборд-фрирайду Игоря Ильиных и трёхкратного чемпиона страны по сёрфингу Евгения Исакова.
Татьяна Халявская, директор по маркетингу Toyota
Как рассказали Sostav.ru, вместо привычных для рекламного производства 5-6 дней, команда сняла три короткометражки за 30. Toyota RAV4 наряду с героями фильмов сыграл роль полноценного участника экстремальных приключений.
Илья Поволоцкий, режиссер
Дело не в погоде или бытовых лишениях. Больше всего угнетало бесконечное ожидание: нужной волны, фазы отлива, правильного ветра и прочих нюансов, которые должны были совпасть в одной точке. Я уже ни на что не рассчитывал, когда Женя на пятые сутки вдруг оживился и сказал: «Старик, не уверен, что выживу, но вот сейчас я бы попробовал...». И пришла подходящая волна, и был крутой режимный свет, и снегопад, и всё случилось… Нам, вообще, везло и, в первую очередь, с нашими героями! Как по мне, так они сами, их отношение к жизни и их истории оказались гораздо интереснее любых трюков.
По словам директора по стратегии Adwise Дмитрия Ульянова, основой этого документально-имиджевого проекта стала новая стратегическая платформа Push the Limit, ориентированная на «молодых взрослых». «Сила реальных историй позволяет выйти далеко за границы «глянцевого» формата автомобильной рекламы», – отметил он.
Андрей Трусов, креативный директор Adwise
Итог работы – национальная ТВ-кампания, основанная на трёх онлайн-фильмах, а также яркий landing page проекта.
TMR
Директор департамента маркетинга Тойота – Татьяна Халявская
Эксперт по креативной рекламе департамента маркетинга Тойота – Ева Чикирнеева
Эксперт по цифровым проектам отдела маркетинговых коммуникаций Тойота – Ольга Рыбальченко
Adwise
Стратегический директор – Дмитрий Ульянов
Креативный директор – Андрей Трусов
Руководитель творческой группы – Алексей Дождалёв
Копирайтер – Роман Сердюков
Диджитал директор – Тимофей Власов
Диджитал арт-директор – Андрей Голосун
Аккаунт директор – Татьяна Чвоканова
Старший менеджер по работе с клиентами – Надежда Ануфриева
Менеджер по работе с клиентами – Анна Кузьмина
Blackchambaer
Режиссёр – Илья Поволоцкий
Оператор – Николай Желудович
Композитор – Виталий Завадский
Продюсеры – Ярослав Козлов, Павел Сарычев