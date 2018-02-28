Эксперты уверены в большом потенциале данного формата

Реклама на Smart TV вызывает больше доверия у россиян, чем интернет-реклама. Данный формат пользуется наибольшим интересом у москвичей, а на сайт рекламодателя хотя бы изредка переходит около 40% зрителей. Таковы результаты исследования Mediascope и ivi.

Основным барьером для развития Smart TV в России сегодня является отсутствие полноценного мониторинга рекламных кампаний. Появление измерителя повысит доверие и уверенность рекламодателей в аудитории Smart TV, говорят эксперты.

«Для рекламодателей Smart TV уже сейчас является эффективным инструментом коммуникации как источник дополнительного охвата рекламных кампаний на ТВ/ОЛВ. Хотя проникновение Smart TV еще далеко от того, чтобы охватить большинство населения страны, аудитория канала активно его использует, поэтому можно смело говорить о большом потенциале этого направления», — прокомментировала результаты исследования гендиректор Havas Media Елена Белова.

В составе аудитории Smart TV преобладают продвинутые пользователи, а доля мужчин составляет 53%. Они моложе аудитории традиционного ТВ, более образованы и активно используют все способы выхода в интернет. Средний размер домохозяйства с подключенным Smart TV составляет 3,4 человека. Во время просмотра Smart TV перед экраном находится в среднем 3 человека, и только 9% пользователей смотрят Smart TV в одиночку.

Пользователи проводят за Smart TV в среднем 2 часа 16 мин (декларируемый просмотр). Отчетливо прослеживается возрастная закономерность — чем старше зритель, тем больше времени он проводит за Smart TV. Согласно исследованию, в городах-миллионниках (за исключением Москвы) Smart TV длительность суточного смотрения заметно ниже.

Пользователи Smart TV предпочитают смотреть художественные фильмы, мультфильмы и сериалы. Художественные фильмы пользуются популярностью у аудитории 35-64 лет, мультфильмы — у аудитории 25-44 года. Для просмотра видеоконтента пользователи чаще всего выбирают приложения Youtube и ivi.

Исследование проводилось в декабре 2017 года. В онлайн-опросе участвовали пользователи Smart TV в возрасте 12-64 лет из городов России с населением свыше 100 тысяч человек.