Google рассказала о ключевых принципах рекламной экосистемы и итогах 2017 года в рамках Advertising Week Europe в Лондоне

Контекстная и медийная реклама, видеореклама и реклама в приложениях — у Google немало возможностей для рекламодателя, который решит воспользоваться площадками компании для продвижения своего продукта.

Подробнее о том, как сделать это безопасно для себя и других пользователей, а также, каких успехов добилась Google в 2017 году в борьбе с вредоносным контентом, рассказываем в материале.

Реклама всё ещё является одной из основных движущих сил в любом бизнесе. Понимая необходимость регулирования действий и рекламодателя, и потенциального клиента, Google разрабатывает множество алгоритмов для совершенствования контроля за рекламным контентом на своих площадках. Однако далеко не все пользователи соглашаются им следовать, за что и отправляются в, так называемый, бан-лист.

Команда Google признается, что трудно разработать рациональную и оптимальную политику в отношении рекламы в сети, и еще труднее обеспечить ее соблюдение всеми участниками экосистемы Google.

Совместная работа людей и технологий дает возможность оперативно выявлять правонарушителей, останавливая монетизацию недобросовестного контента.

Зачем нужны эти меры?

Пользователи

Люди ищут информацию в интернете. Для них необходимо создать среду, в которой поиск данных будет безопасным и комфортным, соответственно, встречающаяся реклама не должна быть вредоносной, оскорбительной или вовсе — неуместной.

Рекламодатели

Рекламодатели видят ценность площадок Google в многообразии предоставляемого контента, в который легко можно встроить рекламу своего продукта. Приоритеты в этом случае — согласованность с ключевыми принципами бренда и показ рекламы исключительно в приемлемом контексте.

Издатели

Владельцы сайтов могут зарабатывать на своих ресурсах, размещая на них рекламные объявления. Здесь политика отслеживает правомерность контента сайтов, и определяет, могут ли на нем показываться объявления рекламной сети Google.

Google работает со всей рекламной экосистемой: от издателя до итогового размещения объявления на площадке.

Каждое рекламное сообщение проходит ряд проверок и оценок, во время которых выявляется наличие/отсутствие вредоносных файлов или запрещенного контента, контролируется соответствие рекламного сообщения требуемым техническим параметрам, а также подлинное авторство рекламы.

Появление рекламы в сети предваряют два основных сервиса:

AdWords — сервис, работающий с рекламодателями . С его помощью они могут размещать рекламные объявления разного формата на разных площадках — от результатов поисковой выдачи до мобильных приложений.

Сервис определяет, какие сообщения являются приемлемыми для размещения, а также может ли данный продукт продвигаться на платформах Google. Например, частым нарушением признана реклама, которая пытается перенаправить пользователя на вредоносный сайт.



— сервис, работающий с . С его помощью они могут размещать рекламные объявления разного формата на разных площадках — от результатов поисковой выдачи до мобильных приложений. Сервис определяет, какие сообщения являются приемлемыми для размещения, а также может ли данный продукт продвигаться на платформах Google. Например, частым нарушением признана реклама, которая пытается перенаправить пользователя на вредоносный сайт. AdSense — сервис, работающий с издателями, которые хотят получать доход от размещения рекламы на своих сайтах.

Он определяет соответствие контента и поведения издателя ключевым правилам AdSense. Например, реклама Google не может показываться рядом с оскорбительным, опасным или другим типом контента, нарушающим политику Google.

Итоги работы над рекламной экосистемой Google в 2017 году

Интернет стал глобальной платформой для коммуникации между продуктом и потребителем именно благодаря digital-рекламе. Её сила в простоте — каждый, у кого в голове есть интересная идея, а в перспективе — привлекательный контент, может неплохо на этом зарабатывать. Основная проблема для рекламодателей — безопасность. А точнее, ее отсутствие на многих площадках.

Google на протяжении многих лет работает над безопасностью рекламной цепочки: издатель-рекламодатель-пользователь.

В 2017 году инвестиции в новые технологии, стратегии и алгоритмы помогли компании исключить из партнерства рекордное количество мошенников, а также пользователей, предоставляющих вредоносный контент.

Удаление рекламы: 100 некачественных объявлений в секунду

Более 3,2 миллиарда рекламных сообщений, нарушающих политику Google, было удалено со всех площадок. В компании поясняют, что процесс в большинстве случаев происходит быстрее, чем та или иная реклама может негативно повлиять на пользователя.

320 000 рекламодателей были удалены из рекламной сети, а 90 000 веб-сайтов и 700 000 мобильных приложений были внесены в черный список за нарушение правил Google.

В 2017 году было выявлено небольшое количество издателей, которые грубо нарушали правила Google. Из 11 000 веб-сайтов, которые могли потенциально нарушить политику о размещении недобросовестного контента, 650 в итоге были заблокированы, и 90 издателей были удалены из рекламной сети.

Более 12 000 сайтов оказались заблокированы за копирование контента. Еще одно частое нарушение — объявления, маскирующиеся под таблоиды. За заголовком, обещающим сенсационную новость, скрываются сайты, которые предлагают сомнительные товары. В 2017 году Google приостановила работу 7 000 учетных записей AdWords за подобные нарушения.

Google активно использует специально созданные фильтры, которые автоматически идентифицируют вредоносный контент и немедленно его обезвреживают. Кроме того, в компании внимательно следят за отзывами пользователей, который сообщают о сайтах и объявлениях, нарушающих правила Google.

Новые стратегии по борьбе с возникающими угрозами

Политика в отношении объявлений обновляется постоянно ввиду изменений на рекламном и digital-рынках. У рекламодателей появляются новые возможности и перспективы, и часто — новые угрозы.

Так, в 2018 году Google обратила особенное внимание на политику рекламы, продвигающей нерегулируемые или спекулятивные финансовые сервисы, а также обновила правила в отношении рекламы азартных игр.

В компании отмечают, что улучшение качества онлайн-рекламы будет и в дальнейшем оставаться главным приоритетом в работе Google.