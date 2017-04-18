Рынками-драйверами станут США, Китай и Япония



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В 2017 году расходы на рекламу люксовых товаров вырастут на 2,9%, прогнозирует агентство Zenith. Рост, хоть и скромный, ожидается после спада на 0,5% в прошлом году. Ключевыми рынками станут США, Китай и Япония — на них придется 80% роста. Среди регионов самыми динамичными должны стать Восточная Европа (+10%) и Латинская Америка (+5%). Затраты на рекламу предметов роскоши на Ближнем Востоке и в Северной Африке пойдут вниз из-за политической нестабильности и снижения цен на нефть, сообщает The Drum.

Премиум-сегмент не первый год отстает от рекламного рынка в целом. В 2013–2016 годах рекламные бюджеты luxury брендов прибавляли в среднем по 0,7%, тогда как глобальные расходы рекламодателей росли на 4,8% ежегодно. Отставание сохранится и в ближайшей перспективе: 3,4% против 4,4%.

Основная часть (74%) бюджетов приходится на «массовый» люкс — автомобили, косметику, парфюмерию, остальная — на люкс «высшего класса» (часы, ювелирные украшения, аксессуары). При этом первая категория может рассчитывать на скромный рост (+0,7%), а вторая должна быть готова к сокращению на 4%. По прогнозам Zenith, именно «массовый» сегмент будет драйвером рынка в 2017-м (+3,7%) и 2018-м (+4,6%).

Пока главным каналом для продвижения люксовых товаров остается пресса — бренды тратят на глянцевые журналы почти треть 32,7% бюджетов, тогда как ТВ привлекает 31,3%, а интернет — 25,8%. Однако авторы исследования прочат лидерство digital. Zenith полагает, что интернет перехватит пальму первенства в 2018 году и завоюет 30,6% рекламных долларов. Люксовые рекламодатели адаптируются к меняющимся потребительским ожиданиям, подтверждает глобальный бренд-президент агентства Витторио Бонори. Потребители же хотят более персонального подхода и релевантной рекламы. Именно тонко настроенная целевая коммуникация позволит люксовым брендам поддерживать свою ценность в глазах общества.