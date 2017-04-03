Страховая компания AIG выпустила красивый видеоролик в рамках подготовки к Кубку мира по регби



Скриншот видеоролика

В рамках подготовки к Кубку мира-2019 по регби, который пройдет в Японии, игроки национальной сборной Новой Зеландии снялись в рекламном видео страховой компании AIG. Действие «захватывающего», в прямом смысле слова, ролика происходит, естественно, в Токио.

По сюжету, новозеландские регбисты прогуливаются по Токио, переодически применяя свои регбийные навыки на рядовых прохожих. В частности, All Blacks демонстрируют на оживленных улицах классические захваты, которые игроки в регби регулярно применяют на поле.

Первая часть видео может привести зрителей в ужас, поскольку захваты кажутся очень жесткими, а цель их применения никому не ясна. Однако потом все встает на свои места. Оказывается, регбисты, применяя свои навыки, спасают прохожих от несчастных случаев, которые могли произойти буквально через несколько секунд. Так, на кого-то могли упасть строительные леса, кого-то мог сбить автомобиль и т.д.

AIG является одним из основных глобальных спонсоров и официальным страховым партнером сборной Новой Зеландии по регби. Видео Tackle The Risk оказалось одновременно захватывающим и красивым. «Командная работа лежит в основе работы в AIG и у игроков регби. Мы знаем, что добиться успеха не всегда просто, но все же проще его добиться, когда работаешь в команде», - говорится на сайте AIG о партнерстве с All Blacks.