В 2017 году его рост составил +4% против -1% годом ранее

Помимо оценки всего рекламного рынка Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) сегодня представила данные по объему регионального рынка (не включает московский рынок) и рынков городов-миллионников. Суммарный объем региональных рекламных бюджетов (ТВ, наружная реклама, радио, пресса) за 2017 год вырос на 4% до 49,3 млрд рублей. Результаты оказались лучше, чем годом ранее, когда региональный рынок упал на 1%.

Региональный ТВ-сегмент увеличился на 14% до 24,8 млрд рублей, радио — на 4% до 9,1 млрд рублей, наружная реклама (рекламодатели, размещающие рекламу в Москве, Санкт-Петербурге и еще по меньшей мере в 5 городах-миллионниках относятся к федеральной рекламе, остальные — к региональной) — на 1% до 10 млрд рублей. Печатная реклама в регионах упала на 21% до 5,4 млрд рублей.

Для сравнения весь российский рекламный рынок в 2017 году увеличился на 14% до 417 млрд рублей, телевизионная реклама — на 13% до 170,9 млрд рублей, Out of Home — 9% до 41,9 млрд рублей, радиореклама — на 3% до 16,9 млрд рублей, пресса сократилась на 8% до 20,5 млрд рублей.

АКАР также оценила объемы рекламы в 13 крупнейших городах-миллионниках: Волгоград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа и Челябинск. Суммарный объем рекламных бюджетов в этих городах достиг 27,4 млрд рублей. Практически такие же результаты города-миллионники показали и в 2016 году.

По отдельным городам динамика варьируется в диапазоне от -4% до +5%. Наименьшую динамику среди регионов продемонстрировал рынок рекламы Уфы (-4%), наибольшую — Самара и Нижний Новгород (+5%).

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По инициативе представителей радио и прессы АКАР пересмотрела методику оценки этих сегментов. Эксперты отказались от оценки отдельной позиции рекламных изданий в связи с утратой самостоятельного значения, а также выделили подсегменты центральной и региональной прессы.

В объемы рынков локальной радиорекламы в городах-миллионниках добавлены бюджеты спонсорской рекламы и интеграций, уточнены объемы по Воронежу и в страте городов с населением 0,5−1 млн человек. Для страты городов с населением от 100 тысяч до 0,5 млн человек была взята средневзвешенная цифра оценки, необходимая для полного репрезентирования данных по итогам 2017 года. Добавлены объемы рекламы в городах и населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек.