Бренд включился в гонку космической экипировки астронавтов

Сапоги Reebok станут частью утвержденного костюма космонавтов, в которые они будут одеты при переезде с Международной космической станции на новый корабль CST-100 Starliner от Boeing.

Ботинки Floatride Space Boot SB-01 из сверхлёгкого материала разработаны в сотрудничестве с производителем аэрокосмического оборудования David Clark Company. Достичь легкости обуви в сочетании с оптимальным комфортом и защитой удалось благодаря использованию специальной пены Floatride. Материал также будет использоваться в обновленной линейке продуктов Reebok, включая такие беговые модели как Floatride Run весом всего 100 граммов, которые дебютируют в следующем году.

«Вес является огромным фактором в космических путешествиях, который также влияет на финансовые затраты, - сказал Мэтт Монтросс из Reebok Innovation. - Традиционные космические сапоги были сделаны из жесткой кожи с твердой подошвой и не были интегрированы в прежний космический костюм».

По его словам, технология Floatride Foam позволяет также поддерживать оптимальную амортизацию при суперлёгком весе изделия.