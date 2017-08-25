Depot WPF обновило фирменный стиль линейки сыров

Команда Depot WPF обновила фирменный стиль, логотип и дизайн упаковки линейки сыров с плесенью бренда Vitalat. В основе нового дизайна – графика, стилизованная под рисунок шариковой ручкой.

Бренд Vitalat был основан в 2009 году и сначала был представлен только сырными снеками. Постепенно ассортимент компании расширился, и Vitalat начал выпускать серию классических сыров с плесенью. Спустя несколько лет в компании решили модернизировать бренд.

Перед командой Depot WPF стояла задача провести редизайн упаковки сыров, приведя продукты к единому знаменателю и сделав акцент на натуральности продукции. Дизайнеры решили выделить марку как фермерский продукт.

В центре обновленного дизайна – оригинальная графика, будто нарисованная шариковой ручкой. Такая стилистика подчеркивает ручное производство, и упаковка воспринимается проработанной. Это добавляет бренду премиальности, ведь потребитель на подсознательном уровне будет чувствовать, что продукт создавался под тщательным профессиональным контролем, уверены в агентстве. Дизайнеры добавили в логотип насыщенный бордовый цвет – так марка быстрее будет считываться покупателями. В обновленном варианте на логотипе также нарисован кусочек сыра.