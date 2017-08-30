В Depot WPF представили обновленный фирменный стиль компании

Команда агентства Depot WPF обновила фирменный стиль и айдентику компании Askona. «Спите, чтобы жить», - теперь рекомендует бренд своим клиентам.

Askona разрабатывает комплексные решения для комфортного и здорового сна: матрасы, кровати, диваны и т.д. Недавно компания запустила новую плафторму бренда – «Спите, чтобы жить». В связи с этим команда Depot WPF обновила айдентику компании и создала первый в истории Askona брендбук.

Новый фирменный знак символизирует фазы сна и отражает движение компании в сторону инновационных решений, уверены в Depot WPF. Дизайнеры приняли решение оставить логотип, уже ставший узнаваемым у клиентов, но добавить в фирменный стиль динамичной современной графики.

«Компания Askona сейчас находится на новом этапе, перед нами стоит амбициозная задача — популяризировать сон и обратить внимание россиян на то, как он важен для здорового образа жизни. Новая айдентика, разработанная Depot WPF, органична, проста, но при этом полностью отражает философию компании», - рассказал Роман Ершов, Генеральный директор ГК Askona.

«В последний раз фирменный стиль обновлялся в 2011 году, и с тех пор в компании произошло много изменений: расширился ассортимент, запущен современный розничный формат магазинов, компания уверенно удерживает лидерские позиции на рынке и новая айдентика должна была соответствовать состоянию обновленной компании Askona», - добавил Константин Чистяков, Директор по маркетингу ТД Askona.