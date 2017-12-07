Sostav.ru спрашивает топов медиарекламного рынка об итогах 2017 и ожиданиях на будущий год

Sostav.ru продолжает серию публикаций в формате блиц-интервью с топ-менеджерами медийного и рекламного бизнеса. Редакция задает им два вопроса – о том, как изменились российские медиа и реклама в 2017 году и что их ждет в следующем. Сегодня своим мнением делится Виктор Саксон. С 2016 года он является редакционным директором портала «Рамблер» (входит в Rambler&Co), ранее был директором по цифровым продуктам Independent Media (издает Cosmopolitan и другие издания) и издателем сайта «Ведомостей».

Какие события и тренды оказали наибольшее влияние на медиарекламный рынок этом году? И почему?

В 2017 году произошло много ключевых событий, которые будут определять ландшафт российских медиа в следующую пятилетку. Во-первых, Рунет обогнал по рекламной выручке телевидение, а по степени влияния на наиболее активную и молодую аудиторию стал просто недосягаем.

Во-вторых, паблики, телеграм-каналы, видеоблоггеры – это «новая классика» российских медиа. Традиционные СМИ перестали доминировать в повестке дня как источник информации, на которую читатель опирается при принятии решений, развлекается или познает мир.

Еще одним важным для медиа моментом стал выход владельцев браузерного ПО, т.е. «последнем мили» на рынок медиа. Системы рекомендации контента появились или вот-вот появятся во всех основных браузерах. И многие издания уже сейчас зависят от их трафика более чем полностью. А это поневоле влияет на редакционную политику СМИ.

Что ожидает рынок в 2018 году? Какие тренды будут определять его развитие?

Развитие Турбостраниц, AMP и т.п. форматов будет все сильнее отчуждать контент от издателей, закрепляя читателя во внешних экосистемах. Кроме того, издатели окончательно потеряли вкус к монетизации и развитию собственных мобильных приложений и постепенно свернули инвестиции в их поддержку, получив возможность не распыляться на поддержание бесконечного множества платформ.