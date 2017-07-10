Редакцию вновь возглавит Максим Кашулинский



Ирина Малкова. Фото Facebook.com

Главный редактор российского интернет-издания Republic Ирина Малкова, об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Вслед за Малковой издание покидают и ее заместители.

"Я действительно решила уйти из Republic. Подробностей про то, чем хочу заняться, пока не расскажу", - написала она.

Малкова будет занимать кресло главреда до конца июля, вместе с ней оставят издательство два её заместителя. Она также уточнила, что предупредила коллектив издания о предстоящих изменениях. На место Малковой придет Максим Кашулинский, который на данный момент является издателем Republic и ранее уже возглавлял это издание.

Ирина Малкова возглавила Slon Magazine (название Republic до до ноября 2016 года) в августе прошлого года. До этого она была заместителем главного редактора РБК и ушла из холдинга вместе со всем редакционным менеджментом.