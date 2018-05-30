Unknown Film Festival состоится в Екатеринбурге уже через месяц — 29 июня. Запуском кинофестиваля (между прочим, международного масштаба) занимается креативный продакшн Red Pepper Film.
В большом спектре кинофестивалей легко затеряться. Именно поэтому Red Pepper Film таргетирует новое мероприятие преимущественно на молодую (в профессиональном смысле) аудиторию.
Название Unknown Film Festival отражает концепцию фестиваля: стремление сделать режиссеров и продакшны известными в индустрии, если до этого их популярность была достаточно локальна.
В фестивале примут участие более 200 видеографов со всего мира — среди них и новички кинопроизводства, и опытные киноделы.
Номинаций на фестивале пять:
- Short film
- Music film
- Fresh blood
- Visual Arts & Animation
- Branded Content
Последняя номинация негласно является самой главной на Unknown Film Festival, т.к. его основная миссия — развивать индустрию фильммейкинга при помощи брендированного контента.
Гран-при фестиваля — денежный грант на производство короткометражного музыкального фильма на песню известного исполнителя или группы. В этот клип, само собой, будет интегрирован какой-либо бренд.
Гостями, спикерами и членами жюри фестиваля станут известные кинодеятели, музыканты и актёры. Спикерами уже объявлены режиссер Макс Шишкин, продюсер и сценарист Руслан Сорокин, руководитель Festagent Иван Золотухин и режиссер Иван Соснин. Список жюри будет пополняться.
Фестиваль станет pre-party для Ural Music Night и неформальной площадкой для знакомства талантливых представителей индустрий музыки и кино.
Иван Соснин, креативный директор Red Pepper Film
Мы хотим превратить Екатеринбург в важное место, развивающее альтернативную киноиндустрию. Наша главная задача — создать некий экспортный бренд, который бы объединял видеографов по всему миру. Именно поэтому мы сделали фестиваль международным — нам было важно создать площадку, на которой ребята из России могут посоревноваться с режиссерами, например, из Америки или Европы.