Гран-при - брендированный клип известному артисту

Unknown Film Festival состоится в Екатеринбурге уже через месяц — 29 июня. Запуском кинофестиваля (между прочим, международного масштаба) занимается креативный продакшн Red Pepper Film.

В большом спектре кинофестивалей легко затеряться. Именно поэтому Red Pepper Film таргетирует новое мероприятие преимущественно на молодую (в профессиональном смысле) аудиторию.

Название Unknown Film Festival отражает концепцию фестиваля: стремление сделать режиссеров и продакшны известными в индустрии, если до этого их популярность была достаточно локальна.

В фестивале примут участие более 200 видеографов со всего мира — среди них и новички кинопроизводства, и опытные киноделы.

Номинаций на фестивале пять:

Short film

Music film

Fresh blood

Visual Arts & Animation

Branded Content

Последняя номинация негласно является самой главной на Unknown Film Festival, т.к. его основная миссия — развивать индустрию фильммейкинга при помощи брендированного контента.

Гран-при фестиваля — денежный грант на производство короткометражного музыкального фильма на песню известного исполнителя или группы. В этот клип, само собой, будет интегрирован какой-либо бренд.

Гостями, спикерами и членами жюри фестиваля станут известные кинодеятели, музыканты и актёры. Спикерами уже объявлены режиссер Макс Шишкин, продюсер и сценарист Руслан Сорокин, руководитель Festagent Иван Золотухин и режиссер Иван Соснин. Список жюри будет пополняться.

Фестиваль станет pre-party для Ural Music Night и неформальной площадкой для знакомства талантливых представителей индустрий музыки и кино.