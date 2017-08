Награждение победителей пройдет осенью, но о некоторых из них мы узнали уже сегодня

Престижный международный конкурс Red Dot Award – 2017 подвел очередные итоги. Однако премии победителям будут вручены только в октябре. Sostav.ru узнал, какие из российских работ точно получат долгожданные награды столь значимого конкурса.

В этом году на Red Dot было подано больше 8000 заявок из 50 стран в 18 категориях. Награды присуждались международным жюри, в которое вошли 24 эксперта. Торжественная церемония награждения победителей состоится в октябре/

1. Панорамы Эвереста

Специальный проект Яндекса «Панорамы Эвереста» получил награду Red Dot в номинации «Communication Design». Проект имеет непростую историю — из-за сильного землетрясения в 2015 году с первого раза реализовать задуманное не удалось. Вторая удачная попытка в мае 2016 года завершилась покорением вершины.

Яндекс опубликовал панорамы Эвереста в ноябре 2016 года. Снимки восхождения на гору были представлены в виде интерактивной истории — пользователь поднимается на вершину по реальному маршруту проложенному по 3D-модели горы, слушает рассказа аудио-гида о ключевых точках маршрута и историю восхождения альпинистов и операторов проекта.

Идея проекта родилась в 2014 году и тогда он носил название Яндекс.8848. Идея не столько оригинальная, сколько трудная в воплощении, особенно для тех, кто на тот момент знал об опасности покорения Эвереста по книгам и документальным передачам на канале National Geographic. Мы приняли участие в конкурсе, потому что увидели большой интерес пользователей к проекту, на который у нас ушло больше двух лет работы. Анатолий Тополь, руководитель проекта

Панорамы Эвереста представляют собой больше тысячи фотографий и включают в себя не только фотографии, но и весь маршрут экспедиции с рассказом альпинистов об их восхождении. В общей сложности во время экспедиции было сделано 1084 фотографии. Из них получилось более 270 панорам. Их посмотрело больше 1 миллиона человек.

Для нас это был самый настоящий эксперимент. Есть 3D модели Эвереста и фото, но такого интерактивного рассказа ещё никто не делал. Идея появилась сразу: хотелось не просто технически показать гору, а сделать что-то вроде книжки с иллюстрациями. Мы дали возможность любому пройти маршрут вместе с альпинистами, которые реально были на Эвересте. Кажется, что такой материал не мог не получить премию, но всё-таки Red Dot — это приятная неожиданность. Обычно они фокусируются на продукте и упаковке. Антон Аралин, арт-директор проекта

2. Earth 2050

Проект Earth 2050 стал победителем в номинации «Best of the Best в online platforms». Это один из трех проектов Possible Group, которые получили награду престижного конкурса.

Earth 2050 — платформа, призванная объединить предсказания теоретиков и панорамы визионеров в их стремлении рассказать обществу о будущем нашей планеты. Участие в проекте может принять любой желающий наравне с известными дизайнерами, футурологами и писателями. Для этого на сайте разработан специальный инструмент, который помогает создать 360-панораму и загрузить ее на планету.

Известным футурологам, ученым, писателям, художникам и дизайнерам было предложено предсказать, как, на их взгляд, будет выглядеть наше будущее, и создать Earth 2050 – интерактивную платформу, которая показывает, как изменится наш мир. Основываясь на предсказаниях футурологов, дизайнеры создали коллекцию 360-панорам городов будущего.

На одной планете, разделенной на гексагоны, представлены прогнозы о будущем почти всех аспектов нашей планеты: робототехника, экология, образ жизни, медицина, образование. Это представления о том, как изменится наша планета в 2030, 2040 и 2050 годах.

В итоге было сделано более 200 прогнозов для 80 городов и территорий. За первые два месяца существования проекта платформу посетили более 150 000 уникальных пользователей, в свет вышло 85 публикаций по всему миру.

3. Продаем квартиры – а не пустые обещания

Проект «Sell apartments - not talks» одержал победу в номинации «Print Campaigns».

За последнее десятилетие российский рынок недвижимости дискредитировал себя: обманутые инвесторы, замороженные проекты, банкротства... Несмотря на разнообразные обещания застройщиков, покупка квартиры в недостроенном доме сегодня – довольно рискованный шаг.

«Сити XXI век – один из немногих российских застройщиков, заслуживших самый высокий рейтинг надежности ААА. Мы решили показать, что это означает на деле: вместо обещаний мы просто хорошо делаем свою работу и даем клиентам то, что им действительно нужно, – новое хорошее жилье», – пояснили в Possible Group.

4. Кофе не наркотик

Проект «Кофе не наркотик» был реализован для маленького кофешопа в центре Москвы под названием «Кооператив Черный», который поставил задачу удвоить количество подписок на кофе. На конкурсе Red Dot он победил в номинации Digital innovation

Для достижения цели необходимо было получить максимальный охват новой аудитории, выйти за рамки уже существующего ядра – фанатов кофе. Отсутствие бюджета подтолкнуло к поиску новой, ранее не использованной никем в мире медиа возможности, которая привела бы к повышенному вниманию со стороны лидеров мнений и СМИ. Таковой стала анонимная сеть Tor. Инсайтом стало расхожее заблуждение, что кофе является наркотиком, избитый стереотип, который легко разбить трюком: открыть первый интернет-магазин по продаже кофе в «черном» интернете. Легальный продукт в «нелегальном» интернете.

Стратегия строилась на точном соответствии культуре рынка «черной продукции». Время появления новости, правильный копирайт, видео и музыка, созданные подпольно и активными пользователями даркнета.

«В первый же день о новой «торговой» площадке в Tor написали более 300 лидеров мнений в лентах Facebook (охват 1,5 млн человек). На следующий день мы оказались в новостных лентах крупнейших российских и мировых СМИ», – рассказали в Possible Group.

5. Visit Russia

Студия DEZA получила Red Dot в номинации «Communication Design» за ребрендинг национальных офисов по туризму Visit Russia. Задача состояла в создании идентификационных и коммуникационных средств сети национальных российских туристических центров на внутреннем и зарубежном рынках.

По словам генерального директора СОНАТО Александра Горохова, за рубежом многие представляют себе Россию как страну медведей, балалаек, матрешек и шапок-ушанок. «Эти стереотипы очень устойчивы, бессмысленно пытаться их опровергнуть. Перед нами стояла задача заставить укоренившиеся образы работать на российский туризм и дополнить их другими смыслами. На помощь приходит самоирония. Мы признаем, что у нас есть и балалайки, и валенки, и шапки-ушанки, но можно увидеть гораздо больше. Стоит приехать в Россию, чтобы пройти свой путь, составить свое собственное впечатление», – сказал он.

Окончательный вариант динамического фирменного стиля основан на концепции дорог и впечатлений. Как рассказали в DEZA, он был утвержден после продолжительных поисков, обсуждений, колебаний и анализа мнений фокус-групп по всему миру, где расположены офисы сети. Одним словом Россию не описать, а знаком — не показать. Составить впечатление о России, приехав в страну, можно различными путями, и такой путь у каждого свой. Новый образ Visit Russia отражает возможности каждого туриста отправиться в свое путешествие, собранное из множества остановок, достопримечательностей, занятий, ярких моментов и впечатлений.





Ирина Шмидт, дизайн-директор студии DEZA и арт-директор проекта

Проект был интересный. Масштабный. Очень важный для каждого участника рабочей группы. Долгий. Непростой. Спорный. В процессе работы мы всегда ориентировались на практическую цель проекта и уделяли внимание удобству работы с новым фирменным стилем. Но вместе с тем, мы считаем, что нам удалось создать правильное ощущение открытости и дружелюбия, которое будут транслировать офисы Visit Russia. Конечно, нам не все равно, что думают о нашей стране, что говорят, хотят ли ее посетить и узнать поближе. Мы знаем, что параллельно наши коллеги из российских брендинговых агентств участвуют в масштабном проекте по разработке бренда России. Мы считаем, что наш проект ребрендинга Visit Russia – это тоже вклад в то, как будет представлена наша страна за ее пределами.

Богатство туристических возможностей России раскрывается посредством графического конструктора, собираемого из разнообразных элементов-символов, решенных в легком современном ключе, живо и — самое главное — с долей уместной иронии. DEZA и СОНАТО не побоялись использовать в том числе лобовые стереотипные образы России, не высмеивая их, а иронично обыграв как неотъемлемую, но далеко не единственную черту характера огромной страны.

В результате, по оценке DEZA, получилась динамичная и бесконечная история, которую можно постоянно дополнять, развивать и генерировать новые сюжеты. Так, в данный момент ведется работа над информационными и рекламными материалами для международного туристического форума, который пройдет в Ярославле в конце сентября.





Илона Колтынюк, генеральный директор студии DEZA

Если смотреть шире, за рамки отдельных проектов по формированию туристического имиджа России, то все это одно большое, доброе и общее дело. И чем больше тех, кто неравнодушен, хочет, может и главное что-то делает, тем лучше. Поэтому я с особой теплотой отношусь к тому, что наш вклад получил сейчас свой знак качества, награду Red Dot. Значит смогли. Спасибо.