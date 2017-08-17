Прошла презентация международного фестиваля рекламы

15 августа в «Бессоннице» на «Красном Октябре» прошла презентация международного фестиваля рекламы Red Apple. Утолив жажду вкуснейшим английским яблочным сидром Strongbow, российское креативное сообщество узнало, как трансформировалась образовательная программа фестиваля, какие новые категории появились в конкурсах и зачем в афишах фестиваля на людей падают красные шары.

Больше, чем одна площадка

7-8 декабря 2017 года — именно эти даты стоит уже сейчас забронировать в своём календаре всем, кто не хочет пропустить главное событие года в сфере рекламы, маркетинга, медиа и креатива. Red Apple приготовил много сюрпризов для своих гостей.

В первую очередь изменения коснутся места проведения Red Apple: для насыщенной программы фестиваля уже недостаточно одного этажа, поэтому он займёт сразу две площадки – Digital October и Deworkacy на «Красном октябре».

Больше, чем образовательная программа

Важное нововведение Red Apple 2017 представила на презентации президент фестиваля Элла Стюарт. Это программный комитет, в который вошли признанные эксперты креативной и медиаиндустрии: Гавр Гордеев, Данил Голованов, Алена Разбирина, Влад Ситников, Дмитрий Карпов, Николай Мегвелидзе. В этом году именно они сформируют львиную долю образовательной программы Red Apple и помогут сделать её по-настоящему сочной, актуальной и полезной – и с точки зрения формы, и с точки зрения содержания.

Число фестивальных активностей значительно расширится — в основном за счёт практических секций: интенсивов, мастер-классов и воркшопов. Специальный интенсив вне программы фестиваля проведут преподаватели одной из самых известных в мире бизнес-школ из Швеции — Hyper Island. Он будет посвящён digital-трансформации общества и созданию новых продуктов и идей в стремительно меняющейся цифровой реальности.

Больше, чем конкурс

Дополнится и конкурсная программа: в ней появились две новые категории — «Использование данных» и «Интерактивная реклама (крафт)». Таким образом, общее число достигло 20.

«В этом году гости не увидят привычный Red Apple. Проект станет больше, чем фестиваль рекламы, — рассказывает генеральный директор Red Apple Валентин Смоляков. — Red Apple ждет трансформация и масштабирование — не только в образовательной, но и в конкурсной части. Добавятся абсолютно новые категории – «Интерактивная реклама» и «Использование данных», а подача в категорию «Креативная эффективность» будет открыта для победителей фестиваля последних трёх лет. Могу с уверенностью сказать, что Red Apple 2017 станет еще более привлекательным — как для специалистов, так и топ-менеджеров».

В рамках презентации было анонсирован состав международного жюри Red Apple. В него вошли 10 мировых лидеров креативной индустрии из 9 стран Европы, Америки и Азии. Возглавит жюри Джейми Мандельбаум, управляющий креативный директор Y&R Europe, а вместе с ним оценивать работы будут:

Дмитрий Тютьков, соучредитель и креативный директор TUTKOV-BUDKOV

Влад Ситников, управляющий креативный директор Possible Group Moscow

Роберт Церкез креативный директор агентства &Co, Дания

Роан Тамбураджа Глобальный директор по стратегии PHD London

Лорен Конолли, исполнительный вице-президент и креативный директор BBDO NY

Сантош Падхи, управляющий креативный директор и соучредитель Taproot Dentsu India

Кентаро Кимура исполнительный креативный директор Hakuhodo Tokyo

Эрик Круз исполнительный креативный директор AKQA Shanghai

Астерио Гутьерез, исполнительный креативный директор BBH Singapore

Список жюри не окончательный и будет пополнятся ещё на протяжении месяца, после чего орг-комитет фестиваля сообщит финальный состав.

Помимо основных наград, в рамках Red Apple 2017 будет присуждён специальный приз «За добро». Награду партнёра фестиваля — компании «Медиа Альянс» — получит автор лучшего ролика в категории «Социальная реклама».

Приём работ уже идёт полным ходом и продлится до 20 октября. Впрочем, на последний момент подачу заявок лучше не оставлять: за две недели до дедлайна стоимость участия увеличится на 15%, а все скидки, которые фестиваль предоставляет агентствам-членам АКАР, РАМУ, IAB, НАРСИ, IN+OUT, АБКР, АИА и АКМА, будут отменены.

А если ваши проекты уже готовы для загрузки, сегодня можно успеть подать их со скидкой 25%.

Больше, чем красные круги

Некоторое обновление ждёт и фирменный стиль фестиваля: о его развитии в рамках презентации рассказал автор айдентики Red Apple Александр Загорский: «Фирменный стиль фестиваля уже несколько лет остаётся в определённых узнаваемых рамках, но при этом год за годом он качественно развивается — как и сам фестиваль. Уже запомнившаяся всем графика Red Apple фестиваля — сетка из «жестких» красных кругов — дополнилась в этом сезоне фотографиями, на которых на людей в городе падают... большие красные шары. Это не что иное как идеи: образ, заложенный в название фестиваля много лет назад (красное яблоко — идея), получил новый виток развития в дизайне 2017 года».

Больше, чем презентация

Официальная часть презентации, на которой гости узнали главные новости предстоящего фестиваля и утолили жажду яблочным сидром Strongbow, плавно перетекла в вечеринку AdBusters.

Под огненный сет резидента легендарного московского клуба «КРЫША МИРА» DJ Nils и выступление электронного дуэта The Yoz рекламщики обсудили все нововведения, ожидающие их на Red Apple 2017, попробовали пересчитать количество каннских львов, хранящихся в офисах у членов жюри, и сделали первые ставки, кто же окажется в числе победителей.

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#redapplelaunch

#redapplefest